BAKAN IŞIK: "PARLAMENTER SİSTEMİ TIKAYAN CHP'DİR"
(Görüntülü Haber) Bakan Işık, savunma sanayisi temsilcileriyle buluştu (EK)
BAKAN IŞIK: "PARLAMENTER SİSTEMİ TIKAYAN CHP'DİR"
23 Şubat 2017 Perşembe 20:59
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