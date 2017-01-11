(Görüntülü Haber) Bakan Işık, Milli Piyade Tüfeği'nin teslim törenine katıldı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, () - MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, Kırıkkale'de Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası'nda Milli Piyade Tüfeği'nin teslim törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Işık, "Musul yakınlarındaki Başika Kampı'nın amacı, öncelikle DEAŞ'ın bölgeden tamamen temizlenmesi, arkasından da bölgede hiçbir terör örgütünün barınmaması için başta PKK/PYD olmak üzere burada gerekli çalışmaların yapılması sökülüp atılması. Musul'un güvenli şehir haline gelmesi, Irak'ın güvenliği kadar Türkiye'nin güvenliği açısından da önemlidir" dedi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, MKEK Silah Fabrikası'nda poligon açılışı ile birlikte imalatı yapılan Milli Piyade Tüfeği'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim törenine katıldı. Törene Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, milletvekilleri, MKEK Genel Müdürü Ahmet Taşkın, Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, emniyet ve jandarma yetkilileri katıldı. Bakan Işık ile birlikte Orgeneral Salih Zeki Çolak Milli Piyade Tüfeği'ni incelediler. Bakan Işık ile Orgeneral Çolak, poligonda Milli Piyade Tüfeği ile nişan alıp, atış yaptı. Bakan Işık, bir gazetecinin, Irak'ın Ankara Büyükelçisi'nin Musul operasyonunun ardından Türkiye'nin Başika Kampı'ndan çekileceği"ne yönelik yaptığı açıklama konusunda değerlendirmesini sorması üzkerine, hafta sonu Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında Irak ziyaretinin gerçekleştirildiğini hatırlattı. Bu ziyaretin iki yılın ardından Irak'a yapılan en üst düzey ziyaret olduğunu anımsatan Bakan Işık, bu kapsamda Başika Kampı'nın da gündeme geldiğini söyledi. Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğü, egemenlik hakları ve üniter yapısına saygılı olduğunu vurgulayan Bakan Işık, şunları söyledi: "Bu noktada Türkiye ile Irak arasında hiçbir şekilde bir problemin olmasına asla Türkiye müsaade etmeyecektir, bundan sonra da etmeyecek. Bu açıdan Musul yakınlarında, Başika'da Gedu Üs Bölgesi'nde Türk askerinin varlığı, Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi, bir keyfiyet değildir, bir zorunluluktur. Bölgeden DEAŞ'ın temizlenmesi, sökülüp atılması, Musul'un tekrar güvenli bir şehir haline gelmesi Irak'ın güvenliği kadar Türkiye'nin güvenliği açısından da önemlidir" dedi. Türk askerinin bölgede hangi sebeplerle bulunduğunun Irak tarafından da çok iyi bilindiğini belirten Bakan Işık, "DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesi için şu anda Başika Kampı'nda Türk askeri gerçekten büyük bir hizmet veriyor. Şu ana kadar 700'ün üzerinde DEAŞ üyesi terörist etkisiz hale getirildi ve 6 binin üzerinde Haşdi Vatani veya diğer unsunlardan insanlara bölgenin DEAŞ'tan temizlenmesi için eğitim verildi. Dolayısıyla Başika Kampının amacı öncelikle DEAŞ'ın bölgeden tamamen temizlenmesi, arkasından da bölgede hiçbir terör örgütünün barınmaması için, başta PKK/PYD olmak üzere, burada gerekli çalışmaların yapılması. Bütün bölge terör örgütlerinden arındırıldıktan sonra Türk tarafı ile Irak tarafı Başika Kampı konusunu tekrar oturacak ve değerlendirecek. Burada bizim çok net olduğumuz nokta, Türkiye'nin kesinlikle Irak'ın toprak bütünlüğünde veya egemenliği konusunda hiçbir tereddüt taşımamasıdır. Buna Türkiye'nin saygısını her şekilde ifade ediyoruz. Bu DEAŞ temizliğinden sonra oturacağız bu konuyu dostane şekilde çözeceğiz. Bu konuda Türkiye'nin de hiçbir ön yargısı yok, Irak'ın da bu noktada hiçbir şekilde endişesinin, tereddüdünün olmaması gerekiyor" diye konuştu. FIRAT KALKANI HEREKATI Bakan Fikri Işık, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'na sivillerin katılacağına yönelik haberleri hatırlatması üzerine ise söz konusu harekatın üç temel amacının bulunduğunu söyledi. Bakan Işık, şunları söyledi: "Bunlardan bir tanesi, öncelikle sınır hattımızdan ve bölgemizden DEAŞ Terör örgütünün tamamen temizlenmesi. İkincisi, bölgede kantonları birleştirme hayalini kuran PYD, PKK terör örgütünün bu hayalini ortadan kaldırmak, kantonların birleşmesini kesinlikle engellemek. Üçüncüsü de bölge insanının bu bölgeye tekrar dönmesi ve güvenli, huzurlu şekilde kendi topraklarında hayatını idamesine yardımcı olmaktır. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin kilometre karelik alan DEAŞ'dan ve terör örgütlerinden temizlenmiştir. Burada, buralı olan insanlar, yani Cerablus'lu, Raeli, Raguplu insanların kendi topraklarına dönmesi. Biliyorsunuz şu anda 2 milyon 750 bin Suriyeli olmak üzere 3 milyonun üzerinde insana ev sahipliği yapıyoruz. Ama hem onların, hem bizim isteğimiz nedir. Bu insanların kendi yurtlarına, kendi ata topraklarına dönmesi. Bu harekatı yaptıktan sonra elbette bu şehirlerin tekrar imarı, tekrar yaşanabilir hale gelmesi, acil ihtiyaçlarının karşılanması, su gibi, kanalizasyon gibi, alt yapı hizmetlerinin bütün bu hizmetlerin yapılabilmesi açısından da Türkiye büyük bir faaliyet yürütüyor. Gerek Kızılay aracılığı ile, gerek AFAD aracılığı ile, gerekse diğer kurumların aracılığı ile çok büyük oranda da sivil toplum örgütlerimizin aracılığı ile bu çalışmalar yürütülüyor. Bunları sadece askerlerimiz yapmıyor. Aynı zamanda bu çalışmalarda sivillerin de bulunması gerekiyor. Bu sivillerin bu çalışmalar esnasında bölgede halkın huzurunu, halkın orada tekrar iskanını temin edecek çalışmalar çerçevesinde bulunmasıyla hukuki boşlukların dolduran bir düzenleme yapıldı. Oradaki insanların çalışmalarda bir ek görev tazminatı verilmesine öngören bir düzenleme yapıldı."