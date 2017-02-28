(Görüntülü Haber) Bakan Işık: Askerin görevi yurdu savunmaktır, bunun dışında görevi yoktur

Mesut ÇATAK- Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), () - MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, hiç kimsenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensuplarını siyasetin içine çekme gayretine girmemesi gerektiğini belirterek, "Askerin görevi bellidir, yurdu savunmaktır. Bunun dışında hiçbir görevi yoktur. Güçlü bir demokrasi, güçlü ekonomi, güçlü TSK için diyoruz ki; herkes kendi görevini yapsın. Hiç kimse kendi görevinin dışına çıkmasın, hiç kimse de kimseyi kendi görevinin dışına çekme gayreti içinde olmasın" dedi. Procter&Gamble Türkiye'nin Kocaeli'nin Gebze İlçesi'ndeki Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu fabrikasında bebek bakım ve kadın bakım ürünleri alanında 250 milyon TL yatırım yaptı. Yeni yatırımların açılış törenine Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer Davis, P&G Dünya CEO'su David Taylor, P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve daire müdürleri katıldı. Tankut Turnaoğlu bebek bakım ve kadın bakım ürünlerini Türk tüketicilerine daha iyi bir şekilde sunabilmek için Gebze fabrikasına 250 milyon TL yatırımda bulunduklarını belirterek, "Gebze fabrikamız için gerçekleştirdiğimiz bu yatırımla son 30 yılda Türkiye'ye yaptığımız toplam yatırım 2 milyar TL düzeyine ulaştırmamız, Türk tüketicileri için değer yaratma isteğimizin bir yansıması. Değer yaratan inovasyonlarımızla ve Türk ekonomisine katkıda bulunan ürün, hizmet ve toplumsal sorumluluk çalışmalarımızla fark yaratmaya ve dünya standartlarında teknolojileri Türkiye'ye getirmeye devam edeceğiz. P&G Türkiye olarak üretimimizin yüzde 20'sini Kafkasya, Orta Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'daki ondan fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Gebze fabrikasında üretilen Prima ve Orkid markalarımızla son 9 yıldır kağıt kategorisinde ihracat şampiyonları arasında anılmaktan gurur duyuyoruz" dedi. David Taylor ise Türkiye'de 30 yıldır hizmet verdikleri için gurur duyduklarını belirterek, "Türkiye'de kazanmaya devam etmeye ve Türkiye'nin büyümesinde aktif rol oynamaya kararlıyız. Türkiye'de sezgisi ve kavrayışı kuvvetli, dinamik, beklentileri yüksek bir tüketici kitlesi var. Markalarımızın onların hayatında küçük ama anlamlı bir yer tutması bize heyecan veriyor. Yenilikçi markalarımız ve ürünlerimizle onlara hizmet etmeye kararlıyız. Türkiye'nin yeni Fikri Mülkiyet Yasası gibi reformların yanı sıra yerel yönetimlerin yatırımları teşvik etmesine olanak veren ekonomik feformların tamamlamış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu reformların yatırım ortamını güçlendirerek Türkiye'de iş yapmayı kolaylaştıracağı kesindir" diye konuştu. TÜRKİYE'YE GÜVENEN KİMSE KAYBETMEDİ Fikri Işık, Türkiye'ye güveninin kaybetmeyeceğini belirterek, "P&G bizim için Türk şirketi, Türkiye'de üretim yapıyor, Türkiye'de yatırım yapıyor, Türk insanına istihdam sağlıyor. Türkiye'de ürettiğini Türkiye'ye satmakla kalmıyor ihracat yapıyor. Bu tanımlara uyan her şirket bizim için Türk şirketidir. Türkiye'deki tüm yatırımlarını desteklemeye devam edeceğiz. Siz yatırım yaptıkça, üretim yaptıkça Türkiye'nin birikimine katkı verdikçe, Türkiye Cumhuriyeti sizin yanınızda olacaktır. P&G'nin Türkiye'deki 30'uncu yılı nice 30 yıllara büyüyerek, gelişerek. Bugüne kadar Türkiye'ye güvenen kimse kaybetmedi. Zorluklar olduysa da Türkiye'ye güvenen herkes kazandı. Ama Türkiye'ye güvenmeyen Türkiye'den giden herkes kaybetti. Türkiye'ye kendine güvenen kimseye zarar ettirmeyen bir ülkedir. Biz bize uzanan eli boş çevirmeyen bir milletiz" dedi. ÖNÜMÜZE ÇIKACAK TÜM ZORLUKLARI AŞACAK BİRİKİME SAHİBİZ Yaşadığımız coğrafya nedeniyle zaman zaman zorluklar yaşandığını ifade eden Işık, "Yaşadığımız coğrafyanın avantajları var, zorlukları var. Türkiye öyle büyük bir ülke ki önümüze çıkacak tüm zorlukları aşacak birikime sahibiz. 15 Temmuz'dan sonra kimsenin karamsar olmaması gerektiğine yürekten inanıyorum. Türkiye'nin güçlü bir demokrasiye sahip olması zorunluluktur. Bizim güçlü olmamızı sağlayan güçlü demokrasimizdir. Türkiye daima ileriye yürüyecektir. Türkiye son 14 yılda yapısal güçlü bir dönüşümü gerçekleştirdi. Türkiye yabancı yatırıma şaşı bakmayan bir ülkedir. Aksine Türkiye'nin itici güçlerinden biridir. Engelleri bundan sonra da kaldırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. HERKES KENDİ GÖREVİNİ YAPSIN Işık, 28 Şubat'ta askerin kendisine bir rol biçtiğini belirterek, şöyle konuştu: "Türk Silahlı Kuvvetli esenliğimizin teminatıdır. Silahlı Kuvvetlerimizin geliştirilmesi için çalışıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra yurdumuzun savunması için görevini yapmaya devam edecektir. Türkiye için çok büyük hayalleri olan Necmettin Erbakan hocayı rahmetle anıyoruz. Askerler kendilerine bir rol seçtiler. Türkiye'nin siyasetine karıştılar. Türkiye'ye çok şey kaybettirdiler ama en çok kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri oldu" dedi. Askerin görevinin belli olduğunu ifade eden Işık konuşmasını şöyle sürdürdü: "Hiç kimse TSK'nın mensuplarını siyasetin içine çekme gayretine asla girmemesi gerekiyor. Askerin görevi bellidir, yurdu savunmaktır. Bunun dışında hiçbir görevi yoktur. Siyasetçinin de görevi de ülkeyi yönetmektir. İktidar yönetme görevini alacak, muhalefet de denetim ve eleştiri görevini alacak. 28 Şubat süreci hain FETÖ'cülerin TSK ve kamu kurumlarına da en fazla sızdığı dönem oldu. O dönemde oluşan boşlukta en fazla bu FETÖ'cü ihanet şebekesi örgütü yararlandı. Güçlü bir demokrasi, güçlü ekonomi, güçlü TSK için diyoruz ki; herkes kendi görevini yapsın. Hiç kimse kendi görevinin dışına çıkmasın, hiç kimse de kimseyi kendi görevinin dışına çekme gayreti içinde olmasın. Türkiye emin adımlarla yoluna devam edecek. Türkiye bundan sonra da kendine güvenen kimseyi mahcup etmeyecek" Konuşmaların ardından Bakan Işık'a plaket verilirken, daha sonra fabrika gezildi. Fabrika gezilirken Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut'a çocuk bezi hediye edilirken, Bakan Işık, "Arda sen mesajı aldın artık" diyerek espri yaptı.