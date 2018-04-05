(Görüntülü Haber) Bakan Gül, 'Celse' uygulamasını ilk kez Afyonkarahisar'da başlattı
ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye genelinde bugün hayata geçirilen Celse uygulamasını Afyonkarahisar'dan başlattı. Afyonkarahisar'da 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında Afyonkarahisar Adliyesi'nde gerçekleştirilen programa katılan...
05 Nisan 2018 Perşembe 15:24
ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye genelinde bugün hayata geçirilen Celse uygulamasını Afyonkarahisar'dan başlattı. Afyonkarahisar'da 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında Afyonkarahisar Adliyesi'nde gerçekleştirilen programa katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, burada yaptığı konuşmanın ardından avukatlara dava takibinde büyük kolaylık sağlayacak Celse uygulamasını tüm Türkiye'de ilk kez Afyonkarahisar'dan başlattı. Avukatların akıllı telefonları üzerinden davalarını takip edebilecekleri uygulamanın büyük kolaylık sağlayacağını belirten Bakan Gül, uygulamanın avukatlara hayırlı olması temennisinde bulundu.
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