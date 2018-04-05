(Görüntülü Haber) Bakan Gül, 'Celse' uygulamasını ilk kez Afyonkarahisar'da başlattı (3)

KOORDİNASYON TOPLANTISINA KATILDI



Adalet Bakanı Aldulhamit Gül, Afyonkarahisar programı kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban'ı ziyaret etti. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun da yer aldığı belediye ziyaretinde Bakan Gül, İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 2 saat sürerken, Bakan Gül ve Bakan Eroğlu, toplantı salonunda yer alan ve belediye tarafından Afyonkarahisar'a yapılan projelerin yer aldığı fotoğraf sergisini gezdi.



ZEYTİN DALI HAREKÂTI



Toplantı çıkışı gazetecilere açıklama yapan Bakan Gül, Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekâtı'nın vatandaşın göğsünü kabarttığını belirterek, operasyonun önemine değindi. Gül, "Mehmetçiğimizin tarihi değerleri de koruyarak, sivillere hiçbir zarar vermeyerek ve terör örgütlerinin yapmış olduğu tehlikeleri ortadan kaldırmaya yönelik çok insani bir harekât gerçekleşmiş oldu. Başından sonuna kadar da herkesin destek verdiği, hem oradaki Kürt kardeşlerimizin Mehmetçiği böyle kollarını açarak sevinçle karşıladığı, moral bulduğu bir operasyon oldu. Hukuki olarak uluslararası meşruiyetten kaynaklı hakkının kullanılmasından kaynaklı bir operasyondu. Bu yönüyle insani ve hukuki bir operasyon, terör örgütlerine karşı bir operasyon gerçekleşti. Sınır şehirlerimizi ve vatandaşımızı tehdit eden unsurların hepsi bertaraf edilmiş oldu. Milyonlarca vatandaşımız Kürtüyle, Türküyle, Arapıyla bu tehditlerden böylece kurtulmuş oldu. O günden itibaren bütün annelerimiz, dolma yapanlar, yemek gönderenler, her türlü hediye alıp destek verenler oldu. Elbette sanatçılar da bu ülkenin sorumlu ve aydın insanlarıdır" dedi.



KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek için sınıra giden sanatçılara yönelik eleştirilerini doğru bulmadığını kaydeden Bakan Gül, Türkiye'nin bekası için sanatçıların da kayıtsız kalmadığını vurguladı. Bakan Gül, şöyle konuştu:



"Türkiye'nin bekası için, Türkiye'nin çok önemli başarısı için onların da kayıtsız kalması düşünülemezdi. Bu sanatçı sorumluluğunu yerine getirmek adına Mehmetçiğimizle buluşmuşlardır. Sporcularımız gitmiştir, sanat dünyasının önemli isimleri oraya gitmişlerdir, bilim adamları gitmiştir. 81 milyon hangi kesim varsa hepsi oradadır, yüreğiyle orada. Oraya bizzat giden bu sanatçılarımız da gerçekten kendine yakışır, sanatçı zaten milletle aynı türküyü söyleyen kişidir. Milletin acısıyla, milletin derdiyle aynı türküyü paylaşan kişi demektir. Dolayısıyla bundan daha doğal olamaz. Doğal olmayan ise Ana Muhalefet Lideri'nin sanatçıların bir moral desteği ziyaretini yersiz bulmasıdır. Asıl anlamsız olanı bu. Asıl şaşırılacak, kabul edilmeyecek olan budur. Ana Muhalefet Lideri bundan gurur duyması gerekirken, hem zaferden, elde edilen başarıdan, hem Mehmetçiğimize kim morale gidiyorsa. Kendisinin zaten bugüne kadar gitmemesi eksiklik. Bu bir siyaset değildir, bu bir partiler üstüdür. Ak Parti'yi otoriter dil kullandı diye eleştirenlerin bugün Mehmetçikle bir sevinci paylaşan, moral vermeye gidenleri ötekileştirmesi, kötü göstermesi, dışlaması, adeta hedef göstermesi asla kabul edilebilir şeyler değildir. Bu sanatçılar milletin gönlünde taht kurmuş kişilerdir. Ama bu insanlara böyle milli ve insani duyarlılık gösterdikleri için ancak teşekkür etmek gerekir. Kılıçdaroğlu demek ki dilinde teşekkür, güzel sempati sözcükleri, kuşatıcı sözler değil de hep itekleyici, ötekileştirici, dışlayıcı, otoriter dile sahip olduğunu gösteriyor. Üzücü bir tablo Ana Muhalefet adına."



Bakan Gül konuşmasının ardından Afyonkarahisar'dan ayrılarak Ankara'ya hareket etti.



