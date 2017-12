Özden ATİK / İSTANBUL, () TÜRKİYE Dil ve Edebiyatı Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Eğer peşinden gidilen bir ülke olacaksak milli ve yerli şuurunu her alanda hayata geçirmemiz gerekir" dedi. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Dil ve Edebiyatı Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurulu'na Blilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, derneğin kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Dernek Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, eski bakan Atilla Koç ile AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ katıldı. "DİLİ YOZ BİR TOPLUMUN KÜLTÜRÜ YOZDUR" Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü kurulda yaptığı konuşmada "Bir milleti millet yapan, milli birliğin temel taşlarından biri olan diline yabancılaşan bir toplum, ilk düğmeyi yanlış iliklemiş demektir. Kadim kuraldır, ilk düğmeyi yanlış yerden iliklersen sonraki düğmelerde hep yanlış iliklenir. Dilini koruyamayan, onu geliştiremeyen, zenginleştiremeyen toplumlar ne kendi özgün dilin oluşturabilir, ne milli değerlerini koruyabilir. Dili yoz bir toplumun, kültürü yozdur. Edebiyatı yozdur. Ve yozlaşmış bir toplum güdülmeye mahkumdur" dedi. "MİLLİ VE YERLİ ŞUURUNU HER ALANDA HAYATA GEÇİRMEMİZ GEREKİR" Milli ve yerli önceliğini sadece siyasette değil, icraatın da merkezine yerleştirdiklerini kaydeden Bakan Özlü, "Örneğin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu anlamda ciddi projeler yürütüyoruz. Sizin 'Türkçe karşılığı olan hiçbir kelimenin yerine yabancı kelime kullanılmasın' ilkenizle bizim ithalata karşı başlattığımız yerli ürün seferberliği, aslında aynı dertle dertlendiğimizin bir göstergesidir. Nasıl ki biz bin ürün, bin KOBİ projemizle Türkiye'de üretebileceğimiz ancak ithal ettiğimiz ürünlerin üretimini Türkiye'de yapmaya başladıysak sizlerin de benzer çalışmaları dil alanında yapmanızdan memnuniyet duyuyoruz. Çünkü eğer peşinden gidilen bir ülke olacaksak milli ve yerli şuurunu her alanda hayata geçirmemiz gerekir" diye konuştu. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve eski bakan Atilla Koç'un da konuşma yaptığı kurulda, derneğin faaliyet raporları ve bütçeleri onaylandı. Ayrıca Mevcut başkan Ekrem Erdem, yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildi.