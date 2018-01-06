(Görüntülü Haber) Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa’da
GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bir yakının taziyesine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Sabah saatlerinde kente gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı,...
06 Ocak 2018 Cumartesi 16:14
GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bir yakının taziyesine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Sabah saatlerinde kente gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı, GAP Havaalanı'nda Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Milletvekili Kasım Gülpınar, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ve bürokratlar karşıladı. Bakan Fakıbaba, kendisini karşılayanlarla tokalaştıktan sonra konvoy eşliğinde Birecik'e gitti. Fakıbaba'nın burada vefat eden yakını Ali Fakıbaba’nın taziyesine katılacağı bildirildi.
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