(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu'ndan 'rejim' esprisi (2)

'BUNLAR 1 DOLARA KENDİLERİNİ SATAN İNSANLAR' Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Muğla'nın Seydikemer ile Fethiye ilçelerindeki programının ardından merkez ilçe Menteşe'deki Atatürk Spor Salonu'nda toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Bakan Prof. Dr. Eroğlu, program öncesi spor salonu bahçesine fidan diktikten sonra Ormanspor Basketbol Takımı sporcuları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Muğlaspor Kulübü Başkanı Haluk Beyimoğlu, Bakan Prof. Dr. Eroğlu'na üzerinde ismi yazılı olan 48 numaralı Muğlaspor forması hediye etti. Törende, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Muğla il genelindeki yatırımların slayt eşliğinde anlatılmasının ardından Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, Ak Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ve Muğla Valisi Amir Çiçek tarafından birer konuşma yapıldı. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, yaptığı konuşmada 'Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) lideri Fethullah Gülen'in adını 'Alçak ve küçük deccal' koyduğunu söyledi. Bakan Eroğlu, "Hainler yıllarca gizli çalışmış. FETÖ denen hain, kendisine çete kurmuş. Bunlar 1 dolara kendilerine satan insanlar. Muğlamız 15 Temmuz gecesi kahramanca direndi ve FETÖ'nün darbe teşebbüsünü hezimete uğrattı. Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Ülkemiz çok büyük bir felaketten kurtuldu. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın. FETÖ elebaşına güzel bir isim buldum. Buna ben 'Küçük ve alçak deccal' diyorum. İnanmayan varsa gidin din adamlarına sorun. Cumhurbaşkanımızı Marmaris'te yok etmek için otelin kurşunladılar, bomba attılar. Cumhurbaşkanımız, yanındakilerin birisinin 'Efendim siz Yunan adalarına geçin' sözü üzerine tepesi atarak, 'Biz, kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Milletimizi terk eder, nasıl gideriz' karşılığını vermiş. Sizlere ve Cumhurbaşkanımıza bu vesileyle teşekkür ediyorum" dedi. TEMEL ATTI, PROJELERİ HİZMETE AÇTI Prof. Dr. Eroğlu, Kavaklıdere Menteşe Barajı, Kozağaç Barajı ile üç taşkın koruma tesisinin temelini attıktan sonra Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapımı tamamlanan çeşitli ormancılık projelerini hizmete aldı. Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Muğla'da düzenlenen merasimlerde 25 aileye gelir getirici tür, 44 aileye Orköy sertifikası verdi. Öte yandan temeli atılan ve açılışı yapılan tesisler ile yaklaşık 7 bin 700 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığı, 12 yerleşim yeri, 2 mahalle ve 8 bin 330 dekar zirai arazinin taşkın zararlarından korunacağı öğrenildi. VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, daha sonra Muğla Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik önünde efe kıyafeti giyen çocuklar tarafından çiçekler ile karşılanan Bakan Prof. Dr. Eroğlu, Vali Amir Çiçek'in makamında kent hakkındaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ak Parti Muğla İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, daha sonra karayolu ile Dalaman Havalimanı'na hareket etti. Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()