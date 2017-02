(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu: Dünyada cenneti görmek istiyorsanız Gümüşhane'ye gelin (5)

Ümit KOZAN - Tahsin GÜNER/ANKARA, () - ANKARA'da düzenlenen 5'nci Gümüşhane Tanıtım Günleri'nde konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Gümüşhane geçmişte unutulmuş bir ilimizdi ama şimdi artık bütün dünyada tanınan bir il haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Gümüşhane için ne gerekiyorsa yap' demişti. Biz de hakikaten çok şey yaptık. Dünyada cenneti görmek istiyorsanız gelin Gümüşhane'ye" dedi. Atatürk Kültür Merkezi’nde açılışı yapılan ve 4 gün gezilebilecek Gümüşhane Günleri’ni ziyaret eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, açılış öncesi standları gezdi, yazarların imzaladığı kitaplardan aldı, bölgenin yöresel yiyeceklerini tattı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü standında 'Gümüşhane Hatırası' yazısı altında yanında milletvekili ve bürokratlarla yöresel kıyafetler giyip hatıra fotoğrafı çektirdi. Aşıklar, Ozanlar ve Şairler Standı'nda, Bakan Eroğlu'nu karşılayan Aşık Kul Nuri, saz çalıp, türkü söyledi. Bakan Eroğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nün standında, vatandaşlara kuş evi hediye etti. Gümüşhane Günleri'nin açılış programında konuşan Bakan Eroğlu, Gümüşhane'nin fahri hemşehrisi olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Gümüşhane'yi ve insanlarını çok seviyorum. O kadar güzel bir şehir ki seyretmeye doyum olmuyor. İnsanlarla sohbet etmeye doyum olmuyor. Gümüşhane ile ne kadar gurur duysak azdır. Gümüşhane geçmişte unutulmuş bir ildi ama şimdi artık bütün dünyada tanınan bir il haline geldi" dedi. Bakan Eroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Gümüşhane için ne gerekiyorsa yap' demişti. Biz de hakikaten çok şey yaptık. Hükümetimiz, Gümüşhane'ye şu ana kadar 7 milyar liralık yatırım yaptı. Gümüşhane'de en çok yatırım yapan Bakan olmanın gururu bende. Yaklaşık 2 milyar lirada şu anda, 3 baraj inşa ettik. Ama Allah nasip ederse bunu 43'e çıkaracağız. 35 sulama tesisi tamamlanacak. Derelerin sayısını 30'dan 58'e çıkaracağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 bin köye 5 bin gelir getirici orman kurulması talimatını verdiğini hatırlatan Eroğlu, bu talimat doğrultusunda Gümüşhane'de 52 köyde, ceviz, badem, dut, kuşburnu, iğde, mahlep gibi gelir getirici türleri dikeceklerini bildirdi. VALİ OKAY MEMİŞ : BÜTÜN TÜRKİYE'Yİ GÜMÜŞHANE'YE DAVET EDİYORUZ Gümüşhane Valisi Okay Memiş de "Tüm ekibimizle ve Gümüşhane'de yaşayan hemşerilerimizle Ankara'dayız. Bütün Ankaralılar için buradayız. Tüm yöresel ürünlerimizle, kültürel değerlerimizle Ankara'da yaşayan Gümüşhaneli hemşerilerimizle hasret gidermek için buradayız" dedi. Gümüşhane Dernekler Federasyonu’nun (GÜDEF) organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Okay Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gümüşhane 180 bin nüfusu olan il olarak gözükebilir ama ilimiz haricinde yaşayan 700 bin ile 1 milyona yaklaşan bir nüfusumuz var bizim. Bu nüfusumuz önemli bir nüfus, eğitim düzeyi ve gelir düzeyi yüksek olan bir nüfus. Biz onun için büyükşehirlerde bu tür organizasyonları yapıyoruz. Sayın Doğan Medya grubuna da teşekkür ediyorum. Sayın Aydın Doğan da bizim bir hemşerimiz ve kendilerine de teşekkür ediyorum. Gümüşhane'ye son 14 yılda hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok büyük yatırımları var. 6,5 milyar gibi çok büyük bir yatırım hamlesi gerçekleşti. Artık dağların arkasında yaşayan vatandaşlarımızı düşünen bir hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız var. Bütün Türkiye'yi Gümüşhanemize davet ediyoruz." KELKİT KAYMAKAMI RAİF YAVUZ BÖLGENİN EN GÜZEL İLÇELERİN BAŞINDA GELİYOR Gümüşhane Günleri'nde stant açtıklarını belirten Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, amaçlarının Kelkit ilçesinin hem doğal, hem ekonomik, hem de kültürel çeşitliliğini anlatmak ve ilçeyi tanıtmak olduğunu söyledi. Kaymakam Yavuz, "Burada hem hemşerilerimizle hasret gidermek, hem de güzel Ankaralılara Kelkit'in güzelliklerini tanıtmak için bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Sayın Valimizin himayelerinde ve Gümüşhane Dernekler Federasyonu’nun (GÜDEF) organizasyonunda olan bir program. Kelkit malumunuz organik tarımıyla ön planda olan bir ilçemiz. Çok şirin bir ilçemiz ve Kelkit Kaymakamı olarak Gümüşhane'nin bana göre bölgenin en güzel ilçelerinin başında geliyor" dedi. Kaymakam Naif Yavuz, Kelkit'in Gümüşhane bölgesinde doğal güzellikleriyle gezilmesi gereken bir ilçe olduğunu söyleyerek Türkiye'de yaşayan herkesi Kelkit’e davet etti. KELKİT BELEDİYE BAŞKANI ÜNAL YILMAZ : AYDIN DOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Gümüşhane Günleri’ne hemşehrileriyle buluşmak ve kaynaşmak için geldiklerini belirterek, "Memleketimiz sıladan memlekete, memleketten sılaya göç veren bir bölge. GÜDEF’in 5'nci kez düzenlediği bu organizasyonda bir araya geldik. Burada her öğlen saatlerinde Kelkit’in Türkiye’de meşhur olan bir kuru fasulyesi ikramında bulunacağız. Sayın Aydın Doğan’ın, Doğan Organik ürünleri olan organik süt, organik yoğurt tanıtımları da yapılacak. Çeşitli ikramlarımızın yanı sıra ilçemizi ziyaretçilerimize tanıtacağız. İlçemizden olan hemşehrimiz Sayın Aydın Doğan’a teşekkür ediyorum" diye konuştu. GÜDEF BAŞKANI ARSLAN: ORGANİZASYONU 5 YILDIR DÜZENLİYORUZ Gümüşhane Dernekler Federasyonu’nun (GÜDEF) Başkanı Hamdi Arslan da, düzenlenen Gümüşhane Günleri ve Kültür Tanıtım Festivali adı altında bu organizasyonu 5 yıldır düzenlediklerini belirterek, "İlimizin doğal bitki örtüsünden tutunda ilimizin insanını, kültürünü, yer altı yer üstü tüm zenginliklerini, bunun yanında el ürünlerinden her güzelliğimizi burada sergileyeceğiz. Bu tanıtım günleri Gümüşhanemize geri dönüşüm anlamında büyük katkı sağlayacak. Buraya gelen vatandaşlarımızı Gümüşhanemizin tüm güzelliklerine görmek için bölgemize bekliyoruz" diye konuştu. DOĞAN ORGANİK YETKİLİSİ ELANİLİOĞLU: ÇİFTÇİLERE KATKIDA BULUNMAK AMACIYLA KURULDU Gümüşhane Günleri'nde stant açan Doğan Organik Ürünleri yetkilisi Bora Eflanilioğlu yaptığı açıklamada, Doğan Organik Ürünleri'nin, 2002 yılında Gümüşhane'nin Kelkit İlçesi'nde sürdürülebilir tarımı desteklemek ve bir model oluşturmak ve ayrıca bölge çiftçilerine katkıda bulunmak amacıyla kurulduğunu söyledi. Bora Eflanilioğlu, "10 bin ton yıl kapasiteli bir çiftliğimiz mevcut Kelkit’te. 2011 yılından buyana özel markalarla market raflarında müşterilerimizle buluşmaktayız. Ancak 2015 yılından buyana kendi markamızla da müşterilerimizle buluşuyoruz ve onlara Türkiye'deki en kaliteli en güvenilir, en sağlıklı ve besleyici değeri en yüksek süt ve sütlü ürünleri sunuyoruz" dedi.