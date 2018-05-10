(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu, Dostluk ve Barış Rallisi 'Troy 2018' etabının startını verdi

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çanakkale'de Europa- Orient Doğu- Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin 'Troy 2018' etabının startını verdi. Çanakkale'ye bazı yatırımların açılışını yapmak ve temelini atmak için gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, valilikte basın toplantısı düzenledi. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, toplantı öncesi Eroğlu’na, ‘2018 Troya Yılı’ dolayısıyla üzerinde Troya atı görselinin yer aldığı tablo verdi. Eroğlu, bakanlığınca Çanakkale’de açılışı yapılacak ve temeli atılacak toplam 246 milyon TL yatırım bedeli olan 20 tesisle ilgili bilgiler verdi. Çanakkale’ye bakanlığı döneminde büyük yatırımlar yaptıklarını anlatan Bakan Eroğlu, “Şimdi Çanakkale’ye 20 tesis kazandıracağız. Bakın şimdiye kadar bir seferde 6 barajın temelini birden atacağız. Hükümetimiz döneminde Çanakkale’ye 17 milyar TL’lik yatırım yapmanın mutluluğunu yaşadık. Orman ve Su İşleri Bakanı olarak burada en büyük yatırımları yapan bakanlık olma şerefini taşıyordum; ama şimdi inşaatı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü yatırımıyla Ulaştırma Bakanlığı bizi geçecek. Bakın, dikkat edin; 18 baraj ve 7 gölet inşa ettik. Şimdi 6 baraj ve 3 göletin bazıları inşa safhasında bazılarının da temelini atacağız. Çanakkale’de doğru dürüst sulama yoktu. Burada 429 bin dekar araziyi modern sulama sistemiyle sulamaya açtık. Çiftçilerimizin her yıl ilave 281 milyon TL gelir artışı oldu. En son geçen sene 2 Nisan’da geldiğim zaman 1 milyar 50 milyon TL yatırım bedeli olan 82 müjde verdik. Bunlardan da 59’unu bitirdik” diye konuştu. Bakan Eroğlu ve beraberindekiler, daha sonra valiliğin karşısındaki Troya Atı yanında, 11 ülkeden 250 kişinin katıldığı, ana teması '2018 Troya Yılı' olan Europa-Orient Doğu- Batı Dostluk ve Barış Rallisi’nin 'Troy 2018' etabının startını verdi. Start öncesi rallide yarışılacak araca binen Eroğlu, katılımcılara 'başarı' dilediğinde bulundu. Türkiye’nin birçok ilini dolaşacak ralliciler için elinde Türk bayrağıyla 10’dan geriye sayıp, startı veren Bakan Eroğlu, “Dostluğun pekişmesi dileğiyle ralliye katılanlar artık bizim fahri elçilerimiz olacak. Biliyorsunuz Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız 'Troya Müzesi'ni yapıyor. Troya Ören Yeri’ne bu yıl en azından 1 milyon turist bekliyoruz. Gerçekten muhteşem bir hazine. Dünyadaki herkesin ölmeden önce göreceği yerlerden birisi burası” dedi.