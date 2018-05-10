(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu, Dostluk ve Barış Rallisi 'Troy 2018' etabının startını verdi (3)

TROYA ÖREN YERİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU







Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Europa- Orient Doğu- Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin 'Troy 2018' etabının startını verdikten sonra Troya Ören Yeri'ne geçerek incelemelerde bulundu. Kazı Heyeti Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan'dan bilgi alan Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu burada yaptığı açıklamada, "Bizim bu yıl hedefimiz en az 1 milyon turist. İlk 4 ayda 200 bin turist geldi. 1 milyon turist sayısını yakalamak için az bir gayret sarf etmek yeterli. Bütün dünyadaki turistleri buraya davet ediyoruz. Her türlü imkan var. Ulaşım son derece kolay. Her şey hazır. Yerli ve yabancı turistleri burada misafir etmeye hazırız. Gelsin ve bu güzellikleri görsünler" dedi.







TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI







Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, daha sonra İçdaş Kongre Merkezi’nde 246 milyon TL yatırım bedelli 20 tesisin toplu açılış ve temel atma törenine geçti. Törene, Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Ak Parti İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, MHP İl Başkanı Hakan Pınar, daire müdürleriyle çok sayıda üretici ve çiftçi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimleri değerlendirdi.







'MESEL, PARTİ MESELESİ DEĞİL'







Türkiye büyüdükçe, geliştikçe düşmanların yeni planlar uygulamaya başladığını söyleyen Bakan Eroğlu, Amerika ve Avrupa'dan seçimi provoke etmek amacıyla çok sayıda tweet atıldığına dikkat çekti. Prof. Dr, Eroğlu, şöyle konuştu:







"Size ne, bizim seçimden. Biz sizin seçiminize karışıyor muyuz?. Ama onlar karışıyor. Çünkü Türkiye güçlendiği zaman küresel bir güç olacak. Hedefimiz küresel bir güç olmak. 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına yerleşmek. Hedefimiz bu. Ama bunun için düşman boş durmuyor. Bir defa bütün terör örgütlerini silahlandıran o, kuran onlar. PKK'yı kim kurdu, Batı. Peki, PYD'yi kim kurdu, kim silah veriyor. Biz paramızla silah alamıyoruz. Onlara binlerce TIR'la silah gönderiyorlar. Kim, Batı. Peki DEAŞ alçak terör örgütünü kuran kim, Batı. Türkiye'yi silahsız ele geçirmek için, işgal etme projesi için, alçak bir insanı, yüzünde meymelet olmayan FETÖ'yü hazırlayan kim, Batı. Ey Çanakkaleliler, şehitler diyarının güzel insanları, lütfen bu konuda uyanık olalım. Mesele parti meselesi falan değil. Mesele devletimizin bekası, istiklalimiz meselesidir. Biliyorsunuz bunlar bir oyun oynayacaklardı. Bizim güney sınırımızda bir terör devleti kuracaklardı. Ne olacaktı, Türkiye'nin başına bela olacaktı. Ama Allah'a şükür, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde en zor zamanda Fırat Kalkanı, Afrin operasyonu gerçekleştirdik. Gerekirse hepimiz oraya gidecektik. Hepimiz hazırdık. Ve neticede oyun bozuldu. Şimdi ikinci bir oyunu devreye sokmaya çalıştılar. Seçimler 2019 yılı sonunda olsaydı, ekonomiyi bozacaklardı. Ben burada Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Onlar oyunun farkına vardılar. Ve şimdi oyunu bozmak için 24 Haziran'da seçim yapılacak"







Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte 246 milyon TL yatırım bedelli 20 tesisin toplu açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdi. Törenin ardından Prof. Dr. Eroğlu, 10 aileye gelir getirici tür, 9 aileye de ORKÖY sertifikasını verdi. Ayrıca vatandaşlara karabiber, erguvan, oya, biberiye, servi, defne ve fıstıkçamı türlerinden oluşan toplam 3 bin fidanı ücretsiz olarak dağıtıldı.







Programın ardından Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Balıkesir'e hareket etti.