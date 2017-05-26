(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu'dan Ramazan ayı için meteorolojik değerlendirme: İlk hafta serin ve yağışlı geçecek

ANKARA, () - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ramazan ayının ilk günlerinde hava sıcaklıklarının, Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında olmasını beklediklerini, Ramazan'ın ikinci yarısında ise uzun vadeli tahmin verilerine göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı ve mevsim normallerinin üzerine çıkacağının tahmin edildiğini söyledi.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Eroğlu, özellikle Ramazan'ın ilk haftasına ilişkin meteorolojik tahminleri ayrıntılarıyla açıkladı. Ramazan ayının ilk haftası boyunca yurdun büyük bir bölümünde, serin ve yağışlı havanın etkili olacağını belirten Eroğlu, şunları kaydetti:



"Serin ve yağışlı sistemin etkisine giren yurdumuzda, hafta sonu yurdun büyük bölümünde görülecek yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının tekrar azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Serin ve yağışlı havanın Ramazan ayının ilk haftası boyunca yurdun büyük bir bölümünde etkili olacağı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normallerinin 2 - 5 derece altında seyredeceği öngörülüyor. Önümüzdeki hafta sonu yurdumuzda serin ve yağışlı havanın etkisini kaybedeceği, yağışların kesileceği, hava sıcaklığının artacağı, önce mevsim normalleri civarına ardından yükselmeye devam ederek Ramazan ayının 2. haftası ortalarında mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Uzun vadeli aylık tahminlere göre; Mevsim normalleri üzerine çıkan hava sıcaklıklarının Ramazan ayının 2. yarısında da yurdumuz genelinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor"



