(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı arıtma tesisi diyaloğunu anlattı

Özgür Deniz KAYA - Harun UYANIK / İSTANBUL, () ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, atık sular nedeniyle CHP'li belediyelere ceza kesilmesini önerdiğini, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ceza kesmekle olmaz. Oraya tesis kurun" talimatı verdiğini söyledi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bakanlığın 2017 yılında yaptığı faaliyetleri, Haliç Kongre Merkezi'nde basın mensuplarının katıldığı toplantıda paylaştı. Toplantıya, Bakan Eroğlu'nun yanı sıra Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş katıldı. Bakan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Belediyelere ceza kesmekle olmaz, bunu siz yapın" talimatı sonucu Marmara Bölgesi'nde bulunan Ergene Havzası'nda 13 adet atık su arıtma tesisi kurulduğunu açıkladı. Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle aktardı: "Ergene ile ilgili Cumhurbaşkanımız bir gün beni aradı. Oradaki fotoğrafları televizyonda görmüş. Veysel Hoca dedi, Ergene'nin hâli ne olacak? Ben de dedim ki 'Artık ceza keseriz. Atık su arıtma tesisi yapmayalım. Belediyelere ceza keseriz. Bunların hepsi CHP'li belediye.' Dedi ki, 'Ceza kesmekle olmaz. Bunu siz yapın'. Biz buradaki bütün belediyelere 13 tane atık su arıtma tesisini yaptık. En son Keşan'dakini de 29 Kasım'da tamamladık. Burada bütün atık su arıtma tesisleri bitti. Sanayidekileri de önümüzdeki yıl bitiriyoruz." TÜRKİYE SON 44 YILIN EN KURAK DÖNEMİNİ YAŞADI Bakan Eroğlu, Türkiye'nin 2017'de son 44 yılın en kurak dönemini yaşadığını belirterek, şunları söyledi: "Bazıları barajlara karşı çıkıyor ama bu son derece yanlıştır. Türkiye yarı kurak iklim bölgesinde. Yani Türkiye su zengini değil. Yağışlar gerçekten çok düşük. Bizde yağışlar su ihtiyacının en fazla olduğu yaz aylarında genellikle olmaz. Ne yapmamız lazım? Kış ve ilkbaharda yazan yağışı biriktirip, yaz aylarında kullanmamız lazım. Çünkü kış aylarında sulama yok. Yaz aylarında sulama var, daha çok su kullanılıyor. Bu yüzden bizim suyu biriktirmemiz gerekiyor. Biriktirmek, baraj yapmak demek. Eğer barajlar olmasaydı, 44 yılın en kurak yılında biz su veremezdik. Türkitye'de bazı yerlerde yağış fazla. Bazı yerlerde, Konya Ovası'nda 250 mm, Karadeniz'de 2 bin 500 mm. Dolayısıyla yağışlar, bölgelere ve mevsimlere göre değişiyor. Bu bakımdfan barajların yapılması zarurettir. Türkiye'de mahsül almak için su gerekiyor. Sulama çok önemli. Suladığımız alanlarda yılda 9 milyar TL ilave zırai gelir artışı oldu. Aşağı yukarı 1 milyon 600 bin kişiye de ilave istihdam sağlandı. Dünyada tarımda 7. sıradaysaki bunu sulamaya borçluyuz." YAPTIĞIMIZ TESİSLER OLMASA İNSANLAR SUSUZLUKTAN KIRILIRDI Bakan Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Geçenlerde Cumhurbaşkanımıza arz ettim. 'Bu yıl 44 yılın en kurak yılı.' dedi. 'Hadi ya hiç görmedik kuraklık' dedi. 'Yaptığımız tesis olmasa, susuzluktan insanlar kırılırdı" dedim. İstanbul asırlardır susuz kalmış. İstanbul'un su meselesiyle padişahlar, imparatorlar uğraşmış. İstanbul'un içinden geçen bir nehir yok. İstanbul'a çok uzak mesafelerden su getirmek hasıl olmuştur. Hedefimiz 2071 yılı. 2071 yılına kadar su sıkıntısı olmasın diye Melen Barajı'nı inşa ediyoruz. İstanbul'a 189 kilometre mesafeden İstanbul'a su getiriyor. İstanbul'un nüfusu 15 milyon şu anda. Şu anda bundan daha büyük bir proje yok." İSTANBULLULAR GÜNDE 300 LİTRE SU KULLANIYOR "1994'te İstanbul'un nüfusu 6,5 milyondu. 15 günde bir su versek çok iyiydi. Eskiden insanlar 50 litre su kullanıyordu. Şimdi maşallah, kişi başına İstanbul'un kullandığı su 300 litre. Kaç misli? 6 misli. Nüfus da 2,5 misli arttı. Yani 1994'e göre İstanbul, şu anda 15 misli su harcıyor. İstanbullunun günde kullandığı su miktarı, günde 3 milyon metreküp. Yani yılda yaklaşık 1 milyar metreküp su kullanıyor. Sadece Melen Barajı, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayacak kapasitede. Temmuz-Ağustos-Ekim ayında problem olabiliyor. 2007 yılında büyük bir kuraklık olmuştu. O zaman yeteri kadar barajımız yoktu. Biz B planını uyguladık. Melen'den 2009'da gelecek suyu biz 2007'de şafak harekatıyla akıttık. Asya-Avrupa yakasında sadece tünel açmakla kalmadık, İSKİ Sarayburnu-Üsküdar arasında bir hat daha döşedi. Böylece her iki yakada da su aktarımı sağlandı. 2013-2014'te de bir kuraklık oldu. O zaman da C planını devreye soktuk. Susuz bırakmadık. Şimdi Melen Barajı'nda su birikmeye başlayınca, iki yıl kuraklık olsa dahi, bir sıkıntı olmayacak." Eroğlu, toplantıya katılanlara Bakanlık tarafından üretilen çam balı, ahududu reçeli, kekik, papatya, böğürtlen ve orman çayı ve Türkiye'den KKTC'ye gönderilen arıtılmış içme suyundan ikram etti.