(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu: Bizim dönemimizde 1 metrekare ormanlık alan işgal edilmemiştir

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, () ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bizim dönemimizde 1 metrekare ormanlık alan işgal edilmemiştir" dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, orman yangınları ile ilgili basın toplantısı düzenledi. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda Eroğlu, orman yangınları ile mücadele kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında bilgi verdi. 2018 yılı orman yangınları değerlendirmesini yapan Eroğlu , yangın mevsiminin başlangıcı ile birlikte, yangınlarla mücadeleye hazır olduklarını belirtti. "İŞGAL EDİLDİĞİ ZAMAN DERHAL YIKIYORUZ" Eroğlu konuşmasında kendilerinden önce Türkiye'nin 20 milyon 800 bin hektarlık bir orman arazisine sahip olunduğunu belirterek, "Biz bunu 1,5 milyon hektar arttırdık. Şu anda 22 milyon 300 bin hektar ormanımız var. Bu sene daha da artacak. Ağaçlar yok oluyor filan.. Biz de mühendisler olarak bir tabir vardır. Mühendis iddia etmez, ispat eder. Biz ispat ediyoruz. Eskiden ormanların tapusu yoktu. Tapu olmayınca olmaz. Şu anda ormanlarımızın yüzde 95'inin tapusunu aldık ilk defa. Bütün tapu kadastro ile ortak çalışıyoruz. Bizim dönemimizde 1 metrekare ormanlık alan işgal edilmemiştir. Bizim dönemimizde; buyurun hodri meydan, 1 metrekare ormanlık alan işgal edildi mi edilmedi mi buyurun gösterin. Mümkün değil. Çünkü işgal edildiği zaman derhal yıkıyoruz. Ve asla müsaade etmiyoruz. Kaldı ki tapusu olduğu için işgal de mümkün değil artık. Orasının kapı gibi tapusu var" dedi. "YANAN YERLERİ BİR YILDA AĞAÇLANDIRIYORUZ" Orman yangınlarının sebeplerini anlatan Bakan Eroğlu eskiden kasıtla orman yangını çıkartıldığının altını çizerek, "Hükümet olarak yanan alanların bir metrekaresi bile başka maksatla verilememesi kararı aldık. Bir yılda ağaçlandırıyoruz. Etrafını çeviriyoruz. Bu yüzden de kasıt azaldı. Çok azaldı. Çok büyük cezaları var. Bu yüzden ormanı yakmanın cezası çok ağır" ifadelerini kullandı. YANGINLA MÜCADELEDE SAYILAR Bakan Eroğlu, "Orman yangınlarına müdahale etmek için 11 bin 507 yangın işçisi, 3 bin teknik eleman, 5 bin memur hazır halde. Kara araçlarımızda da çok kuvvetliyiz. Bin 502 arazöz, 281 su tankeri, 587 ilk müdahale aracı, 187 dozer, 5 adet amfibik uçak, 24 adet su atar helikopter, 6 idari uçak, 1 yönetim uçağı ile hazır bekliyoruz. İlk müdahale de çok önemli. Bu yıl bin 451 tane ilk müdahale ekibi kurduk. Ayrıca çok sayıda gölet yaptık. 3 bin 111 havuz ve göletimiz var. 776 kuleden 24 saat ormanlarımız gözetleniyor" dedi. "YANAN ORMANLIK ARAZİLER PEŞKEŞ ÇEKİLMİYOR" Yanan alanları ve ardından aynı alanın yeşillendirildiğini gösteren fotoğraflar eşliğinde Bakan Eroğlu, "Ne diyor herkes? Buralar kasıtlı yakıldı. Buralarda köşkler yapılacak. Birilerine peşkeş çekilecek. Arkadaşlar ne peşkeşi ya. İşte yanan alan bu. Şimdi tamamen ağaçlandırıldı. Netice olarak söylenecek çok şey var ama. Orman yangınlarına şu anda hazırız. Allah'tan bir büyük mani çıkmazsa; bazen büyük bir felaketi önlemek zor oluyor. İnsanın gücünün takatinin dışında yangınlar olabiliyor. Bunun dışındaki yangınları söndürmek için ekibimiz hazır. Ekipler çok güçlü. Her zamankinden daha ciddi bir şekilde hazırlık yapıldı. Bütün hazırlıklar, eylem planları, toplantılar, önleyici tedbirler, ekiplerin eğitimi hepsi tamamen yapıldı. Hatta gerektiğinde diğer ülkelere de destek vermeye hazırız" şeklinde konuştu.