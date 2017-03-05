Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hainlere büyük operasyon
4 tabur asker 14 helikopterle...
TSK'dan Münbiç açıklaması
TSK'dan Münbiç açıklaması
Kılıçdaroğlu: Almanya'nın Bozdağ'ın toplantısını iptal etmesi Asla ve asla doğru değildir
Kılıçdaroğlu'dan Almanya'ya Bozdağ tepkisi
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel...

(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu: 16 Nisan'da söz de karar da milletindir

Mithat ABAKAN- Namık Kemal KILINÇ/MANAVGAT, SERİK (Antalya), () - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "16 Nisan'da milletin önüne bir sandık gelecek. Biz diyoruz ki, 16 Nisan'da söz de karar da milletindir" dedi. Orman ve Su İşleri...

Mithat ABAKAN- Namık Kemal KILINÇ/MANAVGAT, SERİK (Antalya), () - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "16 Nisan'da milletin önüne bir sandık gelecek. Biz diyoruz ki, 16 Nisan'da söz de karar da milletindir" dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gazipaşa İlçesi'nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte katıldığı programın ardından Manavgat'a geçti. Bakan Eroğlu, Manavgat'ta 52 milyon liraya mal olan Naras Barajı Kapalı Sulama Sistemi açılışı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılacak olan çeşitli tesislerin temel atma töreni ve Orman Köylülerine Gelir Getirici Tür Sertifika Töreni'ne katıldı. REFERANDUMDA 'EVET' OYU İSTEDİ Bakan Eroğlu ve beraberindekiler Namık Karamancı Fen Lisesi'nde yapılan fidan dikim etkinliğinin ardından tören alanına geçti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Bakan Eroğlu, 16 Nisan'da yapılacak referanduma değindi. Bakan Eroğlu, "Biz diyoruz ki, 16 Nisan'da milletin önüne bir sandık gelecek. Biz diyoruz ki, 16 Nisan'da söz de karar da milletindir. Daha büyük, güçlü ve küresel bir güç olan Türkiye için evet, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için evet. İstikrar için evet" dedi. SERİK BELEDİYESİ'NE ZİYARET Konuşmaların ardından açılış ve temel atma töreni gerçekleştirildi. Bakan Eroğlu, orman köylülerine gelir getirici tür sertifikalarını verdikten sonra Manavgat'tan ayrılarak Serik'e geçti. Bakan Eroğlu, ikindi namazını kıldığı Serik Belediye binasında Başkan Ak Partili Ramazan Çalık'ı ziyaret etti. Ziyaret sonunda Başkan Ramazan Çalık, Bakan Eroğlu'na çilek ve meyve sepeti hediye etti. Bakan Eroğlu çileğin insana güç ve enerji verdiğini belirterek, herkesin çilek yemesi gerektiğini aktardı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.