(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu: 16 Nisan'da söz de karar da milletindir

Mithat ABAKAN- Namık Kemal KILINÇ/MANAVGAT, SERİK (Antalya), () - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "16 Nisan'da milletin önüne bir sandık gelecek. Biz diyoruz ki, 16 Nisan'da söz de karar da milletindir" dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gazipaşa İlçesi'nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte katıldığı programın ardından Manavgat'a geçti. Bakan Eroğlu, Manavgat'ta 52 milyon liraya mal olan Naras Barajı Kapalı Sulama Sistemi açılışı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılacak olan çeşitli tesislerin temel atma töreni ve Orman Köylülerine Gelir Getirici Tür Sertifika Töreni'ne katıldı. REFERANDUMDA 'EVET' OYU İSTEDİ Bakan Eroğlu ve beraberindekiler Namık Karamancı Fen Lisesi'nde yapılan fidan dikim etkinliğinin ardından tören alanına geçti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Bakan Eroğlu, 16 Nisan'da yapılacak referanduma değindi. Bakan Eroğlu, "Biz diyoruz ki, 16 Nisan'da milletin önüne bir sandık gelecek. Biz diyoruz ki, 16 Nisan'da söz de karar da milletindir. Daha büyük, güçlü ve küresel bir güç olan Türkiye için evet, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için evet. İstikrar için evet" dedi. SERİK BELEDİYESİ'NE ZİYARET Konuşmaların ardından açılış ve temel atma töreni gerçekleştirildi. Bakan Eroğlu, orman köylülerine gelir getirici tür sertifikalarını verdikten sonra Manavgat'tan ayrılarak Serik'e geçti. Bakan Eroğlu, ikindi namazını kıldığı Serik Belediye binasında Başkan Ak Partili Ramazan Çalık'ı ziyaret etti. Ziyaret sonunda Başkan Ramazan Çalık, Bakan Eroğlu'na çilek ve meyve sepeti hediye etti. Bakan Eroğlu çileğin insana güç ve enerji verdiğini belirterek, herkesin çilek yemesi gerektiğini aktardı.