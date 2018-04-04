(Görüntülü Haber) Bakan Elvan: Nükleer teknoloji, kalkınma sürecini tetikleyecek (2)

'HERKES ÜLKEMİZE SALDIRIYOR' Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, katıldığı 11’inci Kalkınma Planı Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı sonrası Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Burada açıklama yapan Bakan Elvan, Samsun’un ekonomi, sağlık, tarım, eğitim ve turizm alanındaki potansiyelini ve avantajlarını anlattı. Elvan, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na gelerek, Başkan Hakan Karaduman ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Burada partililere hitap eden Bakan Elvan, “7 düvele karşı mücadele veriyoruz. Herkes ülkemize, Türkiye’mize saldırıyor. Afrin’e bir operasyon gerçekleştiriyoruz. Teröristlere karşı, terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz. Bu bile gelişmiş birçok ülkeyi rahatsız ediyor; ama biz ne yapıyoruz? Onların dediklerini değil, vatandaşımızın dediklerini yapıyoruz. Onların doğruları, bizim doğrularımız anlamına gelmiyor. AK Parti hükümetlerinin en büyük farkı, kendi kararını kendi veren ve halkıyla bütünleşen bir parti olmasıdır. Birilerinin telkinleriyle birilerinin yönlendirmeleriyle hareket eden bir parti değildir. 2002’de biz yola çıkarken, ne dedik? ‘Vesayet odaklarını tamamıyla ortadan kaldıracağız’ dedik. Artık bizim anlayışımızda vesayet yok. Halk ne diyorsa o var” dedi.