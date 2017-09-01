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(Görüntülü Haber) Bakan Elvan, Bayram Namazını memleketi Karaman'da kıldı

Muammer ŞEN / KARAMAN, () - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, bayram namazını memleketi Karaman'da kıldı. Namaz sonrası da hemşerileriyle bayramlaştı. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, seçim bölgesi Mersin'e giderken bayram namazını kılmak...

Muammer ŞEN / KARAMAN, () - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, bayram namazını memleketi Karaman'da kıldı. Namaz sonrası da hemşerileriyle bayramlaştı. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, seçim bölgesi Mersin'e giderken bayram namazını kılmak için memleketi Karaman'da mola verdi. Aktekke Camisi'nde bayram namazını kılan Bakan Elvan, namaz çıkışında vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. İslam aleminin bayramını kutlayan Bakan Elvan şunları söyledi: "'Bugün Karaman'dayız, Karamanlı hemşerilerimin de bayramını tebrik ediyorum. Yine bu bayramda vatanımız ve milletimiz için mücadele eden, sınırlarımızı koruyan bizim güvenliğimizi sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimize, emniyet mensuplarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Her birinin bayramını teker teker kutluyorum. Allah onlardan razı olsun. İnşallah bu bayram bizim birliğimizin beraberliğimizin daha da güçlenmesine vesile olur. Daha fazla kenetlenmemize katkı sağlar. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki, Ortadoğu'da müslümanın, müslümanı kırdığı bir dönemi yaşıyoruz. Allah birliğimizi beraberliğimizi inşallah daha da kuvvetlendirsin.'' Bakan Elvan daha sonra Karaman Polisevi’nde yaptığı kahvaltının ardından seçim bölgesi Mersin'e hareket etti.

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