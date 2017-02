(Görüntülü Haber) Bakan Elvan: Avrupa artık teröristlere kucak açmamalı (2)

CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMIYLA, BAŞBAKANLIK MAKAMINI BİRLEŞTİRİYORUZ Kalkınma Bakan Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile AK Parti Mersin İl Başkanlığı'na ziyaret etti. Burada karşılanarak büyük ilgi gören bakanlar, salonda partililere seslendi. Elvan, Anayasa değişikliğinin karmaşık olmadığını belirterek, "Yaptığımız iş basit, Cumhurbaşkanlığı makamıyla, Başbakanlık makamını birleştiriyoruz, tek bir yürütmeyi devreye sokuyoruz. O 'tek adam' diyenlere sesleniyorum. Gerçek demokrasi, güçlü yasama, yürütme ve icraat bu düzenlemeyle gelecek. Şu an Cumhurbaşkanının, yapmış olduğu iş ve eylemler nedeniyle, atmış olduğu imzalar nedeniyle herhangi bir sorumluluğu yok. Tek bir durumda, eğer vatana ihanet söz konusuysa Yüce Divan'a gönderilmesi söz konusu. Bunun dışında hiçbir sorumluluğu yok. Ama biz Cumhurbaşkanlığı makamının hem yargıya, hem de Meclise hesap verebilir bir yapıya dönüştürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı makamı yaptığı her iş, icraat için Mecliste hesap verebilecek" dedi Ardından söz alan Bakan Avcı da 16 Nisan'a kadar ev ev, kapı kapı dolaşacaklarını ve enerjilerini mesajlarının ulaşmadığı yerlere ulaştırmak için harcayacaklarını söyledi. Anayasa değişikliğinin önemine değinen Bakan Avcı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "16 Nisan'daki halkoylaması aslında 16 Temmuz'da yarım bıraktığımızı tamamlama hamlesidir. O zaman milletçe niye sokağa çıktıysak, 16 Nisan'da da onun için sandık başına gideceğiz. 15 Temmuz sadece hain kalkışma değildi aynı zamanda bir işgal hareketinin ilk adımıydı. Allah muhafaza eğer millet o gece bu hainlere 'dur' demeseydi, o gece millet Cumhurbaşkanı'nın bir işaretiyle sokağa çıkmasaydı, biz bugün belki bir Türkiye'den bahsedemiyor olacaktık. 16 Nisan işte bu tür hain girişimlere son darbeyi vuracağımız tarihtir. Değişiklik, hükümeti, yürütmeyi güçlendirecek. Milletvekili, parlamentoyu, Meclisi güçlendirecek. Her birini kendi alanında daha yetkili ve sorumlu kılacak. Bunlar tamam ama asıl bizim burada 16 Nisan günü 'evet' dememiz Türkiye'ye kurulan tuzaklara son darbeyi vurmak içindir. " Bakanlar, daha sonra Gazi Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda yapımı devam eden Arkeoloji Müzesi'nde inceleme yaptı.