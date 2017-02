(Görüntülü Haber) Bakan Elvan: 10 bin kişiye istihdam öngörülüyor

* Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "(CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI) Öncelikli olarak bu uygulamayı 23 ilde görmek istiyoruz" "10 bin kişiye yakın da istihdam şu an için öngörülüyor. Ama önümüzdeki günlerde bu sayının hızla artacağını düşünüyoruz. Yoğun bir şekilde talep söz konusu" "(ALMAN FİRMASINDAN ŞANLIURFA'YA YATIRIM) Boru üzerine yatırım yapmak istediklerini ifade ettiler. Başvurularını da almışlar. Özellikle doğalgaz borusu imali. Aşağı yukarı 100 milyon euroluk bir yatırım" Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, MÜSİAD “Cazibe Merkezleri Programı" tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Elvan, MÜSİAD genel merkezinde düzenlenen toplantıda gazetecilerin 23 ili kapsayan “Cazibe Merkezleri Programı"na ilişkin sorularını yanıtladı. Program kapsamında yapılan yatırım başvurularının sorulması üzerine Bakan Elvan, “Kocaeli'de bu bölgelere gidip, bölgeleri inceleyen yatırımcılarımız var. Yoğun bir talep olduğunu ifade edebilirim. Temel olarak arsa teminine yönelik şu an itibariyle bir sıkıntımız söz konusu. Bunu giderme doğrultusunda da çalışmalarımıza başladık. Kısa süre içerisinde arsa ile ilgili problemleri de çözeceğiz. Bazı illerimizdeki OSB'ler dolu. Yeni arsa üretmemiz gerekiyor. Bununla ilgili çalışmaları bir taraftan Maliye Bakanlığımız diğer taraftan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yürütüyor. Önümüzdeki günlerde bu sorunu aşmış olacağız. Yoğun bir ilgi olduğunu tekrar ifade ediyorum" dedi. Elvan, GAP İdaresi Başkanlığı'nın da önümüzdeki dönem kadınların istihdamı için yoğun bir çalışma başlatacağını ifade etti. ALMANYA'DAN 100 MİLYON EUROLUK YATIRIM Bakan Elvan, Alman bir firmanın "Cazibe Merkezi Programı" kapsamında Şanlıurfa'ya yatırım taleplerinin olduğu ve ne üretim yapacaklarının sorulması üzerine, “Boru üzerine yatırım yapmak istediklerini ifade ettiler. Başvurularını da almışlar. Özellikle doğalgaz borusu imali. Aşağı yukarı 100 milyon euroluk bir yatırım" şeklinde konuştu. VARLIK FONU Elvan, bir gazetecinin “Varlık Fonu'nun ekonomiye etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Varlık Fonu'ndan cazibe merkezlerine bir kaynak aktarımı söz konusu olur mu?" şeklindeki sorusu üzerine “Bugünkü gündem maddemizden birisi değil Varlık Fonu. Ama özellikle ülkemizde yatırım canlanması, üretimin artması açısından dünyada yaygın olarak uygulanan bir yöntem. Türkiye'de bu yöntemi kullanmaya başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde bunun ürünlerini hep birlikte göreceğiz. Varlık Fonu'nun kurmanın faydalarını göreceğiz" diye konuştu. 23 İLİ KAPSIYOR Bakan Elvan, cazibe merkezlerinin kapsadığı illerin sayısında bir artışın olup olmayacağının sorulması üzerine, “Şu an böyle bir düşüncemiz yok. Öncelikli olarak bu uygulamayı 23 ilde görmek istiyoruz. Aşağı yukarı resmi olarak başvuruları almaya başlayalı 1 hafta 10 gün oldu. Genel hatlarıyla baktığımızda özellikle çelik boru, hafif blok, gaz beton, tarım aletlerine yönelik başvuru var. Otomotiv yedek parça üretimi yönelik başvuru var. Kedi-köpek maması, doğal, sentetik bahçe ve büro mobilyaları üretimlerine yönelik başvuru var. Tarım ürünleri, profil, yalıtım, ambalaj, yapı kimyasallarına yönelik, tekstil makineleri imalatına yönelik başvurular var. Değişik alanlarda başvurular söz konusu ki 2 hafta oldu zannedersem, 2.5 milyar lira civarında resmi başvuru var. Önümüzdeki günlerde bunun yoğun bir şeklinde artacağını düşünüyoruz. 10 bin kişiye yakın da istihdam şu an için öngörülüyor. Ama önümüzdeki günlerde bu sayının hızla artacağını düşünüyoruz. Yoğun bir şekilde talep söz konusu" dedi İLAVE ÖDENEK SAĞLANACAK Bakan Elvan cazibe merkezlerine 1 yıl içinde ne oranda bir yatırım beklediklerinin sorulması üzerine , “Kalkınma Bankası'nın sermayesini 160 milyon liradan 500 milyon liraya çıkardık ilk aşama olarak. İkincisi aşamada da bütçemizden şu anda 1.1 milyar liralık bir ödenek ayırdık. Ancak ihtiyaç duyulması halinde ilave ödenek sağlamamız mümkün olacak" ifadelerini kullandı.