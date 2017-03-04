(Görüntülü Haber) Bakan Çavuşoğlu: Seçim öncesi tartışmalarda olgunluk yok (2)

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, referandumda 'Hayır' diyeceklerin çok rahat, 'Evet' diyeceklerin ise ciddi bir baskı altında olduğunu belirterek, "Arda Turan'ı linç ettiler. Esasen bizdeki problem şu; seçim öncesi tartışmalarda olgunluk yok. Seçim günü gayet şeffaf, demokratik, olgun bir seçim günü yaşıyoruz. Keşke seçim öncesinde aynı olgunluğu gösterebilsek" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Demre İlçesi'nde yaptırılan öğrenci yurdu, İmam Hatip Ortaokulu, anasınıfı ve diğer yatırımların açılışının yapıldığı programa katıldı. Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Anayasa değişikliğinin gerçek amacı, devletin ve milletin bekasını sağlama almak. Sistemi sağlama almak. Bugünkü sistem, geçmişte birçok olaylar yaşadık, geleceğimizi garanti etmiyor. Her şeyden önce devlette çift başlılık olmaz. Her yetkiye sahip iki kişi olmaz. Değişik kademeler olur. Bakanlar Kurulu'nun başında bir kişi olur. Bugünkü sistemde Başbakan Bakanlar Kurulu'na başkanlık yapıyor. Cumhurbaşkanı da yapıyor. İkisinin de yetkisi var. Bakanlar Kurulu'na bir kişinin başkanlık yapması gerekir. Bunun suçlusu biz değiliz. Bunu 12 Eylül'den sonra anayasayı yazanlar yaptı. Kendilerine güç devşirmek için yaptılar. Bu sistem kardeşi kardeşe kırdırır. Bu kadar yetki iki kişide olursa bu kavga bitmez" dedi. 'CUMHURİYETİN EN BÜYÜK SAVUNUCUSU BİZİZ' Yeni sistemde cumhurbaşkanının yüzde 50 artı 1'le seçileceğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Bu istikrar demektir. Halk verecek oyu. Bu millet kimi seçeceğini, kime oy vereceğini bilir. Bugün 'hayır' diyenler de biliyor ki bu millet onları bir daha iktidara getirmez. 'Cumhuriyet elden gidiyor' diyorlar. Cumhuriyetin en büyük savunucusu biziz" diye konuştu. 'CHP'NİN İÇİNDE PKK'YI DESTEKLEYENLER VAR' Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "FETÖ'nün, PKK'nın, DEAŞ'ın, DHKP-C'nin 'Hayır' dediği yerde siz ne dersiniz, Demre ne der, 'Evet' der. Bu bölücüler, terör örgütleri neden 'Hayır' diyor? Düşünün. Çünkü güçlü Türkiye'de bunların yeri yok. Çukurcuların yeri yok. O çukurcuları kahraman askerlerimiz, kazdıkları tünellere gömüyor bunları. Dağda, taşta bunları yok ediyoruz. Bunlar güçlü Türkiye'yi istemediği için 'Hayır' diyor. Benim CHP'lilere saygım var. Ama CHP'nin içinde PKK'yı destekleyen milletvekilleri var. Bunlara saygım yok. Daha da vahimi CHP'nin içinde önseçimle gelmiş DHKP-C'li milletvekilleri var. Buna da saygım yok. Bizim gerçek milliyetçiler 'Evet'te birleşiyor. MHP'ye bazı nedenlerle küsmüş vatandaşlarımızın, FETÖ'yü, terör örgütlerini sevindirecek bir tavır içine girmelerini arzu etmeyiz." DOMATES İHRACATI Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasının ardından açılışlar yapıldı. Tören sonrası bir domates serasına giden Bakan Çavuşoğlu, domates yiyerek 10 Mart'ta Rusya'ya yapacağı ziyarette domates ihracatının önündeki engelleri kaldırmak için görüşmeler yapacağını söyledi. Bakan Çavuşoğlu serada organik domates üretimi hakkında da bilgi aldı. 'HANİ DEMOKRASİ, HANİ ÖZGÜRLÜKLER' Bakan Çavuşoğlu, Demre programı öncesi Kaş Belediye Başkanlığı tarafından belediye bahçesinde verilen kahvaltı programına katıldı. Hollanda'da referandum etkinliğine izin verilmemesini eleştiren Çavuşoğlu, "İşte Hollanda, o da demiş 'Bizim kamu alanımızda siz kampanya yapamazsınız' ne demek yapamazsınız? Hani demokrasi, hani özgürlükler, hani ifade özgürlüğü, bize ders veriyorsunuz ya. Hani toplanma özgürlüğü. Bu mu sizin demokrasi anlayışınız? Hiç kusura bakmayın, hiçbiriniz bizi engelleyemezsiniz. İstediğimiz yere de gideriz, vatandaşımızla da buluşuruz, toplantımızı yaparız" dedi. 'SEÇİM ÖNCESİ TARTIŞMALARDA OLGUNLUK YOK' Referandumda 'Hayır' diyeceklerin çok rahat, 'Evet' diyeceklerin ise ciddi bir baskı altında olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Arda Turan'ı linç ettiler. 'Ben buna inanıyorum, güçlü Türkiye istiyorum, Evet diyorum' diyor. Öteki de 'ben böyle düşünüyorum Hayır diyorum' diyebilir. Esasen bizdeki problem şu; seçim öncesi tartışmalarda olgunluk yok. Seçim günü gayet şeffaf, demokratik, olgun bir seçim günü yaşıyoruz. Keşke seçim öncesinde de aynı olgunluğu gösterebilsek. Bugüne kadar Türkiye'deki seçimlerin hepsi demokratik, şeffaftı" diye konuştu.