(Görüntülü Haber) Bakan Çavuşoğlu'dan yerleşik Almanları rahatlatan açıklama

Engin ANAK/ ALANYA (Antalya), () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'da bir araya geldiği yerleşik yabancıların, Alman basınında 'Türkiye'de yerleşik yaşayan Almanların tapularına el konulacak' yönünde haberler çıktığını söylemesi üzerine, "Yalan haber, öyle bir şey söz konusu değil. İçiniz rahat olsun" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamlığı'nı ziyaret etti. İlçe protokolünün kaymakamlık binası önünde karşıladığı Bakan Çavuşoğlu, burada bekleyen yerleşik Almanlarla bir süre sohbet etti. Alman vatandaşlar, Alman basınında 'Türkiye'de yerleşik yaşayan Almanların tapularına el konulacak' haberleri çıktığını, bu iddianın doğru olup olmadığını sordu. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu iddialar için, "Yalan haber, öyle bir şey söz konusu değil. İçiniz rahat olsun" dedi. Yerleşik Almanlarla fotoğraf çektiren Bakan Çavuşoğlu, ardından kaymakamlık binasına geçerek ilçe protokolüyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. "ŞÜPHE VE KORKUYA DÜŞÜRDÜ" Bakan Çavuşoğlu ile yaptıkları görüşme sonrasında açıklama yapan yerleşik Alman Jochen Fritzsching, "Avsallar Mahallesi'nde yaşayan daire sahiplerinden biriyim. Bakanla tanışmaktan memnun olduk. Biz bir duyumu kendisine ilettik. 'Tapularınız elinizden alınacak, giriş çıkışlar engellenecek' diye haberler çıktı. Bu iddialar bizleri şüphe ve korkuya düşürdü. Aslının olmadığını kendisinden duyduğumuz için çok mutlu olduk" dedi. ALMAN GAZETELERİ YAZDI Haberlerin Almanya'daki bazı gazetelerde çıktığını anlatan Fritzsching, “Bakan öyle bir şey yok. Rahat olsunlar, hatta daha çok imkanlara sahip olacaklar ve oturma müsaadelerinin de uzatmaya sunulacağını söyledi. Sadece Almanya'da değil İskandinav ülkelerinde de bu tür haberler Facebook'ta paylaşıldı. İnsanlarda tedirginlik vardı" diye konuştu.