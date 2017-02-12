(Görüntülü Haber) Bakan Bozdağ, suikast timinin yargılanacağı salonu inceledi (Yeniden)

Yaşar ANTER/MUĞLA, () - ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 kişinin yargılanacağı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası içerisinde oluşturulan duruşma salonunu inceledi. Bozdağ, ABD'nin 15 Temmuz'daki darbeyi gerçekleştiren teröristin Fethullah Gülen olduğunu çok iyi bildiğine inandığını söyledi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bugün çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak için Muğla'ya geldi. Bakan Bozdağ'a Ak Parti Muğla milletvekilleri Nihat Öztürk ve Hasan Özyer ve Muğla Valisi Amir Çiçek eşlik etti. Bakan Bozdağ, ilk olarak Muğla Adalet Sarayı'nı ziyaret etti. Bakan Bozdağ ve yanındakiler daha sonra Muğla Ticaret ve Sanayi Odası içerisinde oluşturulan ve 15 Temmuz'daki Marmaris'teki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 kişinin yargılanacağı salonu gezip, bilgi aldı. Bakan Bozdağ için yoğun güvenlik önlemi alınması ve Özel Harekat timlerinin eller tetikte olması dikkati çekti. 15 TEMMUZ VE FETÖ İÇİN 1360 DAVA Bakan Bozdağ, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi ve Fethullahçı terör örgütü ile ilgili olarak 1360 dava açıldığını söyledi. FETÖ ve 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturmalar Muğla'da olduğu gibi Türkiye'nin diğer illerinde de devam ettiğini belirten Bozdağ, "Pek çok soruşturma var ve bunlardan iddianameye dönüştürülen sonuç soruşturmalar olduğu gibi, davaya dönüştürülen soruşturmalarda oldu. Bugün itibariyle Türkiye genelinde 1360 davanın açıldığını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte de iddianameler tamamlandıkça yeni davalar da ortaya çıkacaktır. Yargılamaların adil olması hukuka uygun bir şekilde yürümesi ve sonuçlandırılması milletimizin gözü önünde yapılacak yargılamalarla sağlanacaktır. Bunu herkes yakından takip ediyor. Adalet tecelli edecektir ve yerini bulacaktır" dedi. Muğla'da hakim ve savcıların lojman sorununu çözeceklerini belirten Bakan Bozdağ, "Şimdiden Muğlalılar için hayırlı olsun" dedi. Bozdağ, Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan darbeci sanıkların yargılanacağı salonu da yerinde görme fırsatı bulduğunu belirtti. "ABD MAKAMLARINDA TÜRKİYE'DEN DAHA FAZLA BİLGİ VAR" Fethullahçı Terör Örgütü'nün kurucusu, yöneticisi, 15 Temmuz'daki darbe planının talimatını veren, onaylayan ve bu planın uygulanmasının sevk ve idare eden teröristin Fethullah Gülen olduğunu söyleyen Bakan Bozdağ, bu kişi hakkında ABD makamlarında Türkiye'dekinden daha fazla bilgi olduğunu söyledi. Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada Türk halkında da herhangi bir kimsede de bir tereddüt bulunmamaktadır .Bunu daha öncede ifade ettim. ABD makamlarında Türkiye'den daha fazla bu konuda bilgi bulunmaktadır. Öyle olduğuna inanıyorum. Çünkü böylesi bir terör örgütünün elebaşı Pensilvanya'da yaşıyor. ABD gibi güçlü bir devlet, Pensilvanya'daki malikaneye girip çıkanların kim olduğunu, bunların neleri konuştuğunu bilmediğini düşünmek saflık olur. Onun için ben hep söylüyorum, bir kez daha burada ifade etmek isterim. Darbe planlarını onaylanması, müzakeresine dair istihbaratlar da ben kayıtlar olabileceğini de ifade ettim. Amerikan istihbaratının da bu konudaki görüşmelerden, şuradan buradan bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum. Yani, onların da işin doğrusu bu darbeyi gerçekleştirenin terörist Fethullah Gülen olduğunu çok iyi bildiklerini inanıyorum. Kaldı ki bizim dosyaya sunduğumuz deliller darbe teşebbüsünün planlayıcısı sevk ve idare edeninin Fethullah Gülen olduğunu herhangi bir tereddüde meydan vermeyecek şekilde çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır." Adalet Bakanı Bekir Boçdağ, ABD'ye iletilen Fethullah Gülen'in iade dosyasının 'sağlam' olduğunu belirterek, "O kadar sağlam delillerle donatılmış bir dosyadır. Ancak bugüne kadar olumlu bir gelişme maalesef arzu ettiğimiz istikamette olmadı. Umarız ki yeni başkan döneminde Türkiye ABD ilişkileri farklı bir seyir izler. ABD'de Türkiye aleyhine faaliyette bulunan bir terör örgütünün herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın faaliyetlerini devam etmesi kabul edilebilir bir şey değildir. Çünkü Fethullahçı Terör Örgütü kurucusu yöneticisi Gülen, oradan terör örgütünü sevk ve idare ediyor" dedi. Ak Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na da katılan Bozdağ, burada da yaklaşık 2 bin partili tarafından ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ve 'Turgutreis'in Askerleriyiz' sloganları ile karşılandı.