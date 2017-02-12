(Görüntülü Haber) Bakan Bozdağ, suikast timinin yargılanacağı salonu inceledi (3)

"KİMSE CUMHURİYET MUHAFIZLIĞINA SOYUNMASIN" Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan AK Parti Muğla İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Bakan Bozdağ, toplantıda, partililere 16 Nisan'daki referandumda neden 'evet' demeleri gerektiğini anlattı. Konuşmasında sık sık CHP'yi eleştiren Bakan Bozdağ, "Cumhuriyet kimsenin babasının malı değildir. Artık, kimse Cumhuriyet'in muhafızlığına soyunmasın. Millet, milli irade için bir araya geldi. Milletin istiklalini de istikbalini de istikrarını da irade demokrasisini de Cumhuriyeti'ni de korudu muhafaza etti" dedi. 16 Nisan'da Türkiye'de yapılacak halk oylamasının Cumhuriyet döneminde anayasada yapılan değişikliklerin en önemlisi olduğunu ileri süren Bozdağ, "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçerken büyük bir değişim dönüşüm yaşanmıştır. Anayasamızda bugüne kadar 18 değişiklik yapıldı bu 19 olacak. Eğer milletimiz kabul ederse 19'uncu ama en önemli değişiklik olacak. Bu yapacağımız 16 Nisan'daki değişiklik ile tarihi bir dönemeci beraber geçiyoruz. Türkiye'de hükümet sisteminin değişmesinden rahatsız olanlar, milletin temsilcilerinin 'Millete götürüp, kararını soralım' dedikleri anayasa değişikliklerine ilişkin büyük bir yalan ve abartı ile karalama kampanyası içerisindedirler" dedi. "BU MİLLET CUMHURBAŞKANIMIZIN ARKASINDA" Bakan Bozdağ, Türk milletinin önünde koşacak cesur liderler aradığını belirterek, "Ve bu millet şimdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında. Çünkü bu millet, darbecilere Türkiye'yi dar etti" dedi. Kimsenin yenilikten, değişiklikten korkmasına gerek olmadığını belirten Bakan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak Kürtçülük yapan ırkçılık yapan, başkalarının değeri ile alay eden bir partiden Cumhurbaşkanı seçilebilir mi? Bu millet, bunlara oy vermez, 'Kusura bakma' der. Milletin değerleri ile alay eden hakaret edenlere oy vermez. Hizmet edeni başımızın üstüne alırız. Hizmet etmeyen de ayağımızın altında paspas olur. Bu sistem milletin değerleri ile inançları ile kavgalı olanlara iktidar yolunu kapatır. Bu sistem saygınlığı getirir. Milletin değerleri ile kavgası olmayan güçlü inançları olan bir kişi Cumhuriyeti olursa Türk milleti kazanır, bu nedenle bu değişimin yapılması olması şart. 'Bir başkası gelir bunları kullanırsa ne olur?' diyorlar. Milletten iradeyi alan kullanacak tabii, bu nedenle yenilikten değişiklikten korkmayın." "'HAYIR DİYENLERE TERÖRİST DEMEDİK" Bozdağ, 'hayır' oyu vereceklere terörist demedikleri görüşünü de savunarak, "Ama terör örgütleri 'hayır' propagandası yapma çağrısı yaptı. Türk milletinin önünde bunlar PKK ile aynı şeyi düşünüyorlarsa kendileri bilirler. 'Hayır' için çalışanlar, PKK ile terör örgütleri ile hedef birliği için aynı düşünüyorlar. Ama bu millet kiminle birlikte karar vereceğini bilir. Bu nedenle CHP'nin içinde Atatürk'ün partisinde 'hayır' dileceklere 'evet' diyeceklerin olduğunu biliyorum" dedi. Yaşar ANTER- Hülya ELTEŞ/MUĞLA, ()