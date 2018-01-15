(Görüntülü Haber) Bakan Bak'tan gençlere tavsiye: Girişimcilik ruhunuzu asla kaybetmeyin

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere seslenirken hayalleri olmadan bir şey olmayacağını belirterek, "Yetişmiş bilim adamına ihtiyaç var. İnovasyon ve girişimcilik ruhunuzu asla kaybetmeyin. Farklı, farklı işler yaparsanız onun getirisi, geliri çok daha yüksek" dedi. Kocaeli Ticaret Odası'nın salonundan düzenlenen 3 Tematik Kış Kampları Projesi Ar-Ge İnovasyon Kampı'nın açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı. Bakan Bak bulunduğumuz coğrafyada ayakta durabilmek için güçlü olmamız gerektiğini belirterek, "Bilişim, yazılım sektöründe, uzay sanayinde, savunma sanayinde özellikle savunma sanayinde çok güçlü olmamız lazım. Ak Parti iktidara gelmeden önce savunma sanayinde bizim yerlilik payımız yüzde 25'lerdeydi. Şimdi bu gün yüzde 75'lerin üzerinde. Ar-Ge'ye yapılan yatırımlar ortada. İnsansız hava araçları yapmak, almak için yalvarıyorduk adeta. İşte çeşitli bahanelerle onların yazılımlarını bize vermiyorlardı veya tamiri veya bakımı gerektiğinde yaptırmıyorlardı. Şimdi ne oldu? Türk girişimcisi, Türk mühendisleri şimdi daha iyi insansız hava araçlarını yapıyor. Silahlısını da yapıyor, silahsızını da yapıyor. Uzaya uydu yolladık. Bunların hepsi Türk mühendislerinin çalışmasıyla. Ama burada bir zihinsel dönüşüm var. Ben şunu kabul etmiyorum. Hep söylerler işte Alman mühendisleri çok iyidir, İngiliz mühendisleri böyledir, Amerikan mühendisi böyledir, bu doğru değil. Türk mühendisi daha iyidir. Ama burada şu çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize aşıladığı en önemli şey özgüven. Özgüven sizi yapabilecek, başarabilecek yetkiye, güce kavuşturur." Türkiye'nin ilerlemesi için bilim adamlarının yetiştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Bakan Bak, şöyle konuştu: "Yetişmiş bilim adamına ihtiyaç var. İçinizde nice arkadaşlarımız mutlaka gelecekte, çok daha önemli yerlere gelecekler. Artık biz yüksek teknolojiye geçmek durumundayız Türkiye olarak. Bu yüksek teknolojiye geçişinde kapısı, inovasyon, girişimcilik, Ar-Ge buradan geçiyor. Bir işi yapıyoruz, 50 dolar kazanıyoruz ama biz yüksek teknoloji ürünlerde bunlar 5 bin dolarlara çıkıyor yaptığınız iş. O yüzden bakıyorsunuz, durum bu. Hayaller olmadan bir şey olmaz, mümkün değil. Gençler şunu düşünün yani girişimcilik ruhu, bakın inovasyon ve girişimcilik ikisini birlikte söylüyorum, girişimcilik ruhunuzu asla kaybetmeyin. Yani işte devlete girerim, memur olalım. Bana devlete değil de, özel sektöre gidip, iyi bir mühendis olalım, iyi bir hukukçu olalım, iyi bir doktor olalım, iyi bir eğitimci olalım özel sektörde çok daha fırsatlarla beraber işler yapalım bunu siz böyle düşünün." Ar-ge ve inovasyonun önemine değinen Bakan Bak, şöyle konuştu: "İnovasyon farklı bir pencere, değişim yani rutin olan şeyleri yapmıyorsunuz. Yeni şeyler yapıyorsunuz. Hep aynı şeyleri yaparak farklı sonuç elde edemezsiniz. Farklı şeyler yaparak, farklı sonuçlar elde edersiniz. Farklı olmak zorundasınız, farklı şeyler yapmak zorundasınız. Hep okumuşsunuzdur, bir garajda başlayan Apple hikayesi. Düşünün garajda bilgisayar yapıyorlar ve Apple'in hikayesi. Başka onlarca hikaye var, işte bunlardan birisi olmak çok önemli. İşte inovasyonun önemi burada. Farklı olur, farklı işler yaparsanız onun getirisi, geliri çok daha yüksek. Yaklaşık 10 yıl asistan olarak çalıştım üniversitede, dersler verdim öğrencilerime ve araştırmak için gelen öğrencilere hep yol gösterdim. Daha iyi kaynakları gösterdim. Şimdi çok daha şanslısınız, internet ortamı var, istediğiniz bilgiye, istediğiniz şekilde ulaşabiliyorsunuz. Fakat bize yeni bilgiler lazım. O bilgiler ışığında, o temel bilgiler ışığında yeni sonuçlar lazım. Ülkemizde yeni yeni yatırımlar yapılıyor. Savunma sanayinde yatırımlar var. Kendi uçağımızı yapmak için çalışıyoruz. Kendi otomobilimizi yapmak için çalışmalar sürüyor ve yeni yeni şeyleri yapmak zorundayız. Bu coğrafyada güçlü kalabilmek için. İşte arabanı alıp dışarıdan ithal edip, işleyip tekrar satmak bunlar artık değil, sanayi artık 4.0 işte 5.0 oralara gidiyoruz. Üniversiteleri gençlerimizin de artık hayatlarıyla ilgili bu tip planlamaları olması lazım. Biz tabi gençlerimize güveniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, bu gençlerimiz elhamdülillah bu ülkenin büyümesi gelişmesi için çaba gösteriyorlar, sanayicilerimiz yatırım yapıyor, devletimiz çalışıyor ve biz bu coğrafyada güçlü kalacağız. Etrafımızda olan olayları görüyorsunuz, yapılmak istenen oyunları, yapılmak istenen planları görüyorsunuz. İşte bu coğrafyadaki en önemli güç, bu gençler. Sizler geleceğe yatırım yapacak inovasyon içerisinde, Ar-Ge içerisinde, yapay zeka çalışmaları içerisinde olursanız çok daha ileri gideriz."