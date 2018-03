(Görüntülü Haber)Bakan Bak: Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz (2)

YENİDEN ŞIRNAK'I İNŞA EDİYORUZ Mardin'in Nusaybin ilçesindeki organizasyonun ardından Şırnak'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, AK Parti Şırnak Gençlik Kolları 5'inci olağan kongresine katıldı. Kongreye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, il ve ilçe teşkilatları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve Gençlik Koları Başkanı Hayret OlcayIı'nın kısa konuşmasının ardından konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şırnak'taki gençlerle bir arada olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti. Şırnak'ı yeniden inşaa ettiklerini belirten Bakan Bak, "Bakın terörün yaptıklarını, yıktıklarını yeniden yapıyoruz. Yeniden Şırnak'ı inşa ediyoruz. Şu ana kadar yapılanları görüyorsunuz. Devletimiz buraya hem konut olarak, iş yeri olarak, altyapı çalışmaları olarak yaklaşık 2 milyar lira yatırım yaptı. Yapmaya devam ediyoruz. Daha güzel, daha iyi olacak. Her beraber, daha güçlü olacağız" dedi. 'İZİ BÖLEMEYECEKLER Afrin Operasyonu'na da değinen Bakan Bak, "Afrin'de operasyon devam ediyor. Askerlerimiz, güvenlik güçlerimiz Afrin'e doğru yürüyor. Dün 8 aslan parçasını toprağa verdik. Bu topraklar binlerce şehidin kanlarıyla sulanmış. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Emperyalist güçler bu ülke üzerinde oyun kurmaya yüz yıl önce başladı ama başarılı olamadılar, asla başarılı olamayacaklar. Bu millete diz çöktüremeyecekler. Bayrağı indiremeyecekler, ezanı susturamayacaklar, bizi bölemeyecekler" diye konuştu. İDİL VE CİZRE'YE SPOR SAHALARI YAPILACAK İdil ilçesine stadyum yapacaklarını anlatan Bakan Bak, "Cizre'ninki de yolda. Onun da projesini hazırladık. Gençlik merkezini yapacağız. Mahalle sahaları da yapacağız. Basketbol sahaları da yapacağız. Gençlerimiz için yüzme havuzları da yapacağız. Her şey bu gençler için. İnanıyoruz ki, Şırnak'ta yeniden bir yükseliş var, yeniden bir diriliş var. Birlikte daha büyük yarınlara doğru Şırnak'ın gençleriyle Şırnaklılarla beraber yürüyeceğiz. Şırnak'ta yeniden destanlar yazacağız. Çünkü artık bu terör belasından kurtuluyoruz, birlikte kurtulacağız ve her taraf esenliklerle dolu olacak. İmanla olacak, gelişimlerle, fabrikalarla dolu olacak, gelişen yapılarla olacak. Biz şunu unutmayalım gençler; önce gençlerimiz öz güvenli olacak, öz güven olacak, kendine güvenecek, vatandaşlara, yaşlılara hürmet edecek, saygısı olacak, vatanını sevecek ve vatanı için çalışacak" diye konuştu. GENÇLER, AKLINIZI KİRAYA VERMEYİN Terör örgütlerinin uyuşturucu ile gençleri kandırıp dağa çıkardığını ifade eden Bakan Bak şöyle konuştu; "Bakın bir tehlikeyi işaret edeyim arkadaşlar; uyuşturucu, gittiğim her yerde söylüyorum, gençlerimizi, toplumumuzu tehdit eden uyuşturuçu belası. Bunu birlikte aşacağız, birlikte kenetlenerek aşacağız. Biz sporla, sporun gücüyle hem terörü yeneceğiz, hem uyuşturucuyla mücadele edeceğiz, uyuşturucu çetelerini yeneceğiz. Sporun gücüyle sokakları çetelere bırakmayacağız. Bakın terör örgütleri ne yapıyor; gençleri uyuşturucuya alıştırarak onları militan haline getiriyor. Onlara uyuşturucu vererek dağlara çıkartıyor, eline silah veriyor. Vatanına karşı, milletine karşı savaşmasını istiyor. Bunlar emperyalistlerin oyunları. Gençler kendinizi onlara kullandırtmayın, aklınızı kiraya vermeyin, gençler geleceğimizi düşünmeliyiz, gelecek için çalışmalıyız. Bu ülke için neler yapabiliriz onu söylemeliyiz." SEÇİMLERE HAZIRLIK MESAJI 2019'da yapılacak seçimlere de değinen Bakan Bak, bu seçimlerde gençlere büyük görevler düştüğünü ifade ederek, "Önümüzde 2019 seçimleri var ve bu seçimlerde hep beraber birlikte çalışacağız.Orada belediyeleri kazanacağız. Ardından milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için kapı kapı dolaşacağız. Birlikte çalışacağaız, sokaklarda olacağız, her yerde olacağız ve sandıkları patlatacağız. Buradaki bu heyecan, bu coşku inşallah dalga dalga yayılacak. Hep beraber 2019'a yürüyeceğiz, 2023'e yüreyeceğiz, 2053'e çalışacağız, 2071 için çalışacağız. Kadın kollarımız evlere gidip ev ev, kapı kapı dolaşıp çalışacaklar ve sandıklarda neticesini alacağız. Bir oy bütün oyunları bozar. Sınır ötemizde ülkemizde oyun kurmaya çalışan teröristlere karşı ordumuz operasyonda. Herkes şunu söylüyor ve Avrupa'dakiler diyor ki; 'işte Türk ordusu oraya girdi, bir daha çıkmayacak.' Öyle bir şey yok. Biz orada bu ülkeye göz dikenlere, terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz. Orayı temizledikten sonra ordumuz geriye dönecek. Gözleri kırpmadan, şehadete eriyorlar. Böyle bir ordu kimde var?" ifadelerini kullandı. ÇOCUKLARLA BASKETBOL OYNADI, HALAY ÇEKTİ Bakan Bak ve beraberindeki partililer, kongre sonrası mesire alanında, Şırnak Belediyesi tarafından yapılan çocuk şenliğini ziyaret etti. Burada piknik yapan vatandaşlarla sohbet eden Bakan Bak, çocukları sevdi, onlara oyuncak dağıttı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki partililer, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren minik basketbol takımı ile basketbol oynadı. Daha sonra Bak, Vali Mehmet Aktaş ile İl Başkanı Erkan, gençlerle birlikte halay çekti. Mesire alanındaki programın arıdından valiliğe geçen Bakan Bak, burada valilik şeref defterini imzaladı. Valilik makamında gazetecilere ziyaretiyle ilgili bilgi verdi.