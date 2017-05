(Görüntülü Haber) Bakan Avcı: Türk dizileri turizme katkı sunuyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türk dizilerinin kendilerini şaşırtacak kadar turizme katkı sunduğunu belirterek, Rusya, Hindistan ve Arap ülkeleriyle ortak dizi çekilmesi için aracılık yaptıklarını söyledi.



Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki Maxx Royal Otel'de düzenlenen Uluslararası Medya Forum 2017, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve 50 ülkeden 140 gazetecinin katılımıyla başladı. Forumun açılış konuşmasını yapan Bakan Avcı, bakanlık olarak 'Türkiye Hikayeni Keşfet' sloganını kullandıklarını belirterek, gazetecilere şöyle seslendi:



"Ben sizin yerinizde olsam, 'Asıl sen potansiyelini keşfet' derdim. Türkiye potansiyelini keşfetmeye başladı. 1980'li yıllarda başlatılan turizm hamlesiyle dünyanın 6'ncı büyük destinasyonu olduk. Turgut Özal'ın başlattığı turizm, kıyı turizmi üzerinde şekillendi. Türkiye sadece deniz, kum ve güneşten ibaret değil. Potansiyeli bunun çok üzerinde. Deniz, kum ve güneşle 6'ncı olduysak diğer zenginliklerimizi harekete geçirdiğimiz zaman Türkiye'nin daha iyi noktalara gelmemesi için bir sebep yok."



'İNANILIR GİBİ DEĞİL'



Bulundukları noktada, 10 kilometrelik bir çemberde farklı türden turizm türlerini görmenin mümkün olduğunu dile getiren Avcı, bu potansiyeli gereği gibi değerlendiremediklerini söyledi. Antalya'ya geçen yıl 6,5 milyon turist geldiğini hatırlatan Bakan Avcı, Antalya Arkeoloji Müzesi'ni çok zengin olmasına rağmen 68 bin turistin gezdiğini açıkladı. Bakan Avcı, "İnanılır gibi değil. Demek ki biz sahip olduğumuz potansiyeli tanıtamamışız. Dini miras alanlarını da yeterince tanıtamadık. Türkiye 10 bin yılın üzerinde bir medeniyet havzası üzerinde. Doğu ile batının en uyumlu biçimde buluştuğu topraklar üzerindesiniz. Dünyanın iyiliği için Türkiye diyoruz. Dünyaya sunabileceğimiz çok güzelliklerimiz var. Derinlikli bir kültürümüz var. Komşularla ortak noktayı paylaştığımız derinlikli bir kültür burada mayalandı" diye konuştu.



TÜRKOFOBİ MEYDANA GETİRİLİYOR



Bakan Nabi Avcı, turizmin artık sadece 'yiyelim içelim' meselesi olmadığını belirterek, turizmin 'görüşelim tanışalım'a dönüştüğünü söyledi. Avcı, "Kişi bilmediğinin düşmanıdır. Son dönemde sadece İslamafobinin değil Türkofobi de meydana getirilmeye çalışılıyor. Bunların temelinde cehalet yatıyor. Sizlerin de katkılarıyla birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Çocuklarımıza da çok daha iyi yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı.



ABD'DEN NASIL TURİST GETİRİLECEK?



Bakan Avcı daha sonra katıldığı oturumda gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'den nasıl turist getirmeyi planladıkları sorusuna Avcı, kruvaziyer seferlerinin ABD'liler için çok önemli olduğunu söyledi. Üst gelir gruplarının kruvaziyer seferlerini tercih ettiğini vurgulayan Avcı, şöyle devam etti:



"10 bin kilometre öteden kalkıp geliyorsa insanlar tek bir destinasyonla geçirmek istemiyorlar. Akdeniz çanağında birçok ülkeyi görmek istiyorlar. Biz ABD'den gelebilecek bu hedef kitleye sadece Türkiye'yi değil Mısır, Yunanistan, İsrail gibi ülkeleri turun içine sokabilirsek ciddi bir gelişme olabilir. Diğer ülkelerde bu projeye sıcak bakıyor. İsrail de bizimle işbirliği yapmak istiyor."



ARAP PAZARI



Ortak geçmişe rağmen ne yazık ki Arap dünyasının sunduğu imkanları bu güne kadar yeterince değerlendiremediklerini vurgulayan Bakan Avcı, geç kalmışlığın verdiği telaşla çok sıkı bir hamleye başladıklarını söyledi. İslam Kalkınma Bankası anlaşmasıyla Arap girişimcileri Türkiye'de, Türk girişimleri de Arap dünyasında poliçe garantisi verildiğini dile getiren Avcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Araplar termal ve sağlık turizmine ilgi gösteriyor. Arap yetkililerini termal turizmin gelişmiş olduğu illerimizde ağırladık. Arapların Avrupa ve ABD'den aldıkları sağlık turizmi konusunda bir isteksizlik görülüyor. Türkiye'nin yakın olması ve sunduğu imkanlar dolayısıyla Araplar bu konuda bizi tercih ediyor."



ARAP ELEKTRONİK SPORLAR YARIŞLARI TÜRKİYE'YE GELECEK



Turizm sektörünün yakın zamana kadar bir rehavete kapıldığını belirten Bakan Avcı, alternatif pazar aramak ihtiyacı hissetmediğini aktardı. Ruslarla uçak krizinin baş göstermesiyle çarkın her zaman böyle dönmeyeceği görülünce can havliyle alternatif pazarlar üzerinde kafa yormaya başlandığını dile getiren Avcı, "Araplarla turizm iyi gidiyor. Arap gençlerini ilgi gösterdiği elektronik sporlar yarışları var. Arap ülkeleri bu yarışları Türkiye'de yapmak istiyor. Bursa, Trabzon ve İstanbul illerinden birinde bu yarışmayı yapmayı planlıyoruz. Araplar kayak turizmine de ilgi duyuyor. Türkiye'nin çok ciddi kayak potansiyeli var. Bunu uygun tesislerle bir araya getirdiğimiz zaman turizm mevsimini bütün yıla yayma şansımız olacak" diye konuştu.



HİNDİSTAN'DAN 135 DİZİ SEKTÖRÜ TEMSİLCİSİ BODRUM'A GELECEK



Hindistan sinema sektörünün Türkiye ile ortak çalışma potansiyelinin çok yüksek olduğunu kaydeden Avcı, bu ülkeyle ortak televizyon dizileri yapmayı planlandığını söyledi. Avcı, Marmaris'e ve Bodrum'a 135 dizi sektörü temsilcisi geleceğini belirterek, ortak diziler yapma konusunda ilerlediklerine dikkati çekti.



2019 TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA ORTAK KÜLTÜR YILI OLACAK



Nabi Avcı, 2019 yılını Türkiye ile Rusya arasında ortak kültür yılı ilan ettiklerini açıkladı. Bu ortaklık kapsamında Rus bir senaristin bir Türk yazarın eserini sinemaya aktaracağını, Türkiye'den ise duayen senarist Safa Önal'ın Çehov'un bir hikayesini senaryolaştıracağını anlattı.



Avrupa konusunda ilişkilerin yavaş ilerlediğine dikkati çeken Avcı, 6 ay öncesine kadar batı medyasında sistematik biçimde terör olaylarının abartılarak verildiğini söyledi. Terörün bütün ülkelerin meselesi olduğunu dile getiren Avcı, şöyle devam etti:



"Hiçbir ülke Türkiye'den daha güvenliyim diyemez. Her yerde terör olayları olabiliyor. Terör küresel bir tehdittir. Küresel işbirliği ile etkisiz hale getirilebilir. Türkiye'de terör olayları öyle veriliyor ki sanki bütün Türkiye savaş alanına dönmüş gibi. Bazen Suriye ve Pakistan'daki patlamalarda bile Türkiye güvensiz ilan ediliyor. Medyanın bu konuda duyarlı olmasında büyük yarar var. Türkiye suç endekslerinde ABD'den, AB'den daha güvenlidir. Türkiye en güvenli ülkelerden biridir."



'BU RAKAMLAR AYIP GERÇEKTEN'



İran ile Türkiye sınırının 378 yıldır değişmediğini dile getiren Avcı, dostluğun yıllardır devam ettiğini aktardı. İran ile birçok ortak noktaları olduğunu belirten Avcı, "Yıllardan beri Şeb-i Aruz törenleri için İran'dan 100 binlerce misafir Konya'ya geliyor. Ama İranlılar ziyaret ettiklerinde hiç Farsça tabela görmediklerini söyledi. Baktık, doğru. Ne kadar acı. Şimdi bunu düzelttik. Daha fazlasını yapmamız lazım. 2 milyon oradan geliyor, bizden oraya 200 bin kişi gidiyor, olmaz. Türkler İran'ı yeterince tanımıyor. İran'da Türkçe konuşarak her yeri gezebilirsiniz. Bu yakınlığa rağmen bu rakamlar ayıp gerçekten" dedi.



TÜRK DİZİLERİNİN TURİZME KATKISI



Türk dizilerinin kendilerini şaşırtacak şekilde turizme anlamlı katkılar sunduğunu belirten Bakan Nabi Avcı, "Ruslar bize ortak dizi yapma teklifinde bulunmuştu. Bakanlık olarak bize düşen özel teşebbüsün önüne açmaktır. Özellikle komşu ülkelerde dizilerin etkili olduğunu görüyoruz. Hindistan ve Arap ülkeleriyle de ortak diziler yapılması için aracılık yapıyoruz" diye konuştu.



TÜRKİYE DEMOKRATİK BİR ÜLKE



TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de 2017 yılında 48 farklı ülkeye ticaret heyeti göndereceklerini kaydetti. TİM olarak dünyanın her ülkesine ürün sattıklarını aktaran Büyükekşi, Türkiye'nin gerçek bir fırsatlar ülkesi olduğunu kaydetti. İslamafobinin çağın en büyük nefret suçuna dayandığını belirten Büyükekşi, İslamafobi ile birlikte mücadele etme çağrısında bulundu. Türkiye'nin dünyaya anlatacak birçok hikayesi olduğunu dile getiren Büyükekşi, şöyle konuştu:



"Hikayelerimizi kendimiz değil, dostlarımız anlatsın istiyoruz. Dünyayı daha zengin kılalım istiyoruz. Gelin bu keşfe siz de katılın. Bize inanın ve güvenin. Küresel arenada hep birlikte kazanabiliriz. 15 Temmuz 2016'da bizimle aynı kimliği taşıyan terörist grup darbe girişiminde bulundu. Halk da bu darbe en güzel cevabı verdi. Bu konuda bize tarafsız ve sağduyulu bakmanızı istiyoruz. Bazen ülkemiz hakkında gerçekleri yansıtmayan haberler çıkıyor. Türkiye demokratik ve insan haklarına saygılı bir ülkedir."