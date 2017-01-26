(Görüntülü Haber) Bakan Avcı: Termal turizm bağlamında çok ciddi potansiyel söz konusu (2)

AVCI'YA ONUR ÖDÜLÜ Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'de yerel Kanal 26 Televizyonu tarafından Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen '2016 Yılının Spor En'leri ödül törenine katıldı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Vali Azmi Çelik, CHP milletvekilleri Gaye Usluer ve Utku Çakırözer'in de katıldığı törende Bakan Avcı'ya Kanal 26'nın kurucuları Yaşar Abacı ile İlhan Yalçın 'Onur ödülü' verdi. Avcı yaptığı konuşmada, "Kanal 26 Televizyonunun 25'inci yılını tebrik ediyorum. Ödül alan bütün sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Yanımda başka siyasetçiler var. Onlara da diyorum ki siz bir daha bu kadar kısa konuşan bir bakanı zor bulursunuz" dedi. Törende Kanal 26 Televizyonu'nun '2016 yılını Spor En'leri şu isimlere verildi: Amatör Spor'a Emek Verenler Ödülü: Mümtaz Özpak. 2016 Yılı Sponsorluk Ödülü: Esjim Spor A.Ş. Yılın Branş Sporcusu: Seda Duygu Aygün. Yılın Branşı: Bilek Güreşi. Yılın Antrenörü: Kurtuluşpor Futbol Takım Antrenörü Gökhan Yıldırım. Yılın Okul Takımı: Atayurt Okulları. Tribün Efsane Ödülü: Bando Es Es. Yılın sporcuları: Judo Görme Engelliler Pralimpik Olimpiyat 3'üncüsü Mesme Taşbağ, İşitme Engelliler Karete Dünya İkincisi Gamze Keresteci. Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Avrupa ve Dünya Şampiyonu Olcay Avşar, Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonu Muhammet Enes Coşu, Tekvando Dünya İkincisi Gülsena Karakuyulu. Eskişehir'in değişmeyen sevdalısı gönül dostu ödülü: Mithat Körler. Yılın Takımları: Eskişehir Basket, Selka Eskişehir Hentbol, Anadolu Üniversitesi Bayan Voleybol Takımı, Eskişehir Hentbol Kız Takımı, İşitme Engelliler Basketbol takımı. Onursal Başkan: Aydın Begiter. Spor adamı: Hüseyin Aksoy. Spora katkı ödülleri: Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Naci Gündoğan, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt. Kanal 26 Özel Ödülü: Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal. Yılın profesyonel sporcuları: Eskişehirspor Kalecisi Ruud Boffin ve Eskişehirspor Takım Kaptanı Erkan Zengin.