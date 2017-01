(Görüntülü Haber) Bakan Avcı: Çatlakların nedenleri üzerinde ciddi bir çalışma başlatıldı

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,()-KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, “Boğaziçi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte önce Hazine Dairesi'ndeki çatlakların nedenleri üzerinde ciddi bir çalışma başlatıldı." “Topkapı Sarayı'nın bütününe ilişkin böyle tehdit söz konusu değil. Hele hele Topkapı Sarayı'nın denize doğru kaymakta olduğuna dair haberler doğru değil." “Sektör temsilcilerimizle birlikte, pazarımızın genişlemesi için bugüne kadar yeterince faaliyet göstermediğimiz pazarlarda da tanıtım faaliyetlerine ağırlık vererek Japonya'yı, Çin'i, Hindistan'ı Arap ülkelerini, kuzey Afrika'yı, Güney Amerika'yı da işin içine katacak genişlikte bir tanıtım kampanyası birlikte planlama yapıyoruz ve yürütüyoruz." Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Birleşmiş Millerler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai Ayasofya'da basın toplantısı düzenledi. TOPKAPI SARAYI HAZİNE DAİRESİ Bakan Nabi Avcı, Topkapı Sarayı Hazine Dairesi'nde oluşan çatlakların restorasyon çalışmaları hakkında planlama olup olmadığının sorulması üzerine şu değerlendirmelerde bulundu: “Onunla ilgili güzel bir planlama yapıldı. Boğaziçi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte önce Hazine Dairesi'ndeki çatlakların nedenleri üzerinde ciddi bir çalışma başlatıldı. Bir yıl önce bunlar sıvaların alınmasından sonra fark edilmişti. Zemin etüdleri yapılıyor. Ayrıca çevrede üniversitenin ve bilim adamlarımızın uygun gördüğü noktalarda 26 tane sismik tespit kuyusu açıldı. Buralardan gelen göstergeler doğrultusunda bu restorasyon çalışmasının hem tekniği hem de kapsamı konusunda bir karar verilmiş olunacak. Çalışmalar gayet güzel yürüyor. Topkapı Sarayı'nın bütününe ilişkin böyle tehdit söz konusu değil. Hele hele Topkapı Sarayı'nın denize doğru kaymakta olduğuna dair haberler doğru değil. Bu konuyla ilgili olarak zaten bilim adamlarımızın da hazırladıkları raporlarda yani Topkapı Sarayı'nın zemin hareketleri üzerine hazırlanmış hiçbir raporda böyle bir kaymaya ilişkin bilimsel gösterge söz konusu değil. Ayrıca bir obruktan da söz ediliyor bazı yerlerde. Obruk falan değil, orada çöküntü zaten 45 santim derinliğinde bir su künkünün yol açtığı çökme. Çağı derinlik gibi gösteriliyor, çapı 3 metre civarında ama derinlik 45 santim. Yani her hangi bir geniş alanda oluşabilecek bir çöküntü. Obruk falan değil." “DÜNYANIN HİÇBİR ŞEHRİ 'BEN YÜZDE 100 GÜVENLİYİM' DİYEMEZ" Bakan Avcı, terör olaylarının turizme etkisinin sorulması üzerinde şu değerlendirmelerde bulundu: “Tabiki yaşananlardan 2016 boyunca etkilendik. Ama hem bizim söylediğimiz hem başka gözlemcilerin söylediği terör global bir olgu. Dolayısıyla terörle mücadelenin de aynı ölçekte küresel olarak yapılması gerekiyor. Sayın Rifai'nin programımıza katılması, bakanlarımızın katılması bu global iş birliğinin, dayanışmanın güzel bir örneğini oluşturdu. Dünyanın hiçbir şehri 'ben yüzde 100 güvenliyim' diyemez. Terör küresel bir olgudur, dünyanın her yerinde etkili olabilmektedir. Bununla mücadelede küresel ölçeklerde olmalıdır. Türkiye bu konuda çok tecrübe kazanmış bir ülkedir. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunun etkilerinin gittikçe daha azaldığını göreceğiz. Sektörümüz bu konuda gerçekten 2016'da çok ciddi bir sınav verdi. Bütün olumsuz şartlara rağmen hizmet kalitesini düşürmemek için olağan üstü bir gayret gösterdiler. Kendilerine bu vesileyle bir kez daha çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2017, 2016'dan, 2018, 2017'den daha güzel olacak." TURİZMDE YENİ PAZARLAR Avcı, “Bu konuda çalışmalar da var. Sektörümüzle birlikte planladığımız başka kampanyalarda olacak. Onları da önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Ama en azından şimdiden şunu söyleyebilir; Rusya pazarında ciddi bir toparlanma söz konusu. Her şeye rağmen Rusya pazarında ciddi bir iyileşme görüyoruz. İnşallah aynı şekilde Avrupa pazarında da, Almanya'da da, İngiltere'de de… Sektör temsilcilerimizle birlikte, pazarımızın genişlemesi için bugüne kadar yeterince faaliyet göstermediğimiz pazarlarda da tanıtım faaliyetlerine ağırlık vererek Japonya'yı, Çin'i, Hindistan'ı Arap ülkelerini, kuzey Afrika'yı, Güney Amerika'yı da işin içine katacak genişlikte bir tanıtım kampanyası birlikte planlama yapıyoruz ve yürütüyoruz. Sayın Rifai'nin bugün buraya teşrifleri bu konuda verilmiş küresel bir mesajdır" şeklinde konuştu. “TÜRKİYE KARŞISINA ÇIKAN ZORLUKLARI AŞABİLECEK KUDRETTE VE DAYANIKLILIKTA BİR ÜLKE" Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Talep Rifai de kısa bir açıklama yaparak, “Türkiye karşısına çıkan zorlukları aşabilecek kudrette ve dayanıklılıkta bir ülke. Sabahki konuşmamda da çok basit bir mesaj verdim: 'Türkiye'ye seyahat etmeye devam edin.' Pek çok neden var. Bunlardan birisi, Türkiye, mükemmel bir destinasyon, herkesin mutlaka görmesi gerekiyor. Ancak daha önemli ikinci neden şu: Türkiye'ye seyahat etmek, terörizme verilecek en iyi yanıttır. Kimin ajandasına, kimin hayatına etki ettiğimizi görmek için Türkiye'ye seyahat etmeye devam etmeliyiz ki teröre ancak böyle yanıt verebiliriz" dedi. Rifai, Türkiye'deki özel sektöre dikkat çekerek, “Sahada gösterdikleri dayanıklılık, krizlere verilecek en iyi yanıt oluyor. Sizi öldürmeyen şey, güçlendirir. Tarih Türkiye'nin yeniden daha da güçlenerek geri geleceğini gösterecektir. Tarihte böyle çok sayıda örnek var ve Türkiye de bunlardan biri olacak" diye konuştu. Bakan Avcı, basın toplantısının ardından Topkapı Sarayı'nda, Filistin Turizm ve Eski Eserler Bakanı Rula Maayah Albandak ve Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Elizabeta Kançeska ile görüştü. Her iki görüşme de basına kapalı olarak gerçekleşti.