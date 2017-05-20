(Görüntülü Haber) Bakan Avcı" Arap gençlerinin Türkiye'ye olan ilgisini artıracak projeler üzerinde çalışıyoruz"

Ümit TÜRK/İSTANBUL,() Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Arap Turizm Örgüt Başkanı Fuhaid ile yaptığı görüşmenün ardından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki dönemde özellikle Arap gençlerinin Türkiye'ye olan ilgisini artıracak projeler üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Arap Turizm Örgüt Başkanı Bandar Bin Fahd Al Fuhaid ile Türk ve Arap turizmini görüşmek üzere İstanbul'da bir araya geldi. Şişli Öğretmenevi'ndeki görüşmenin ardından Avcı ve Fuhaid açıklamalarda bulundu.

"GENÇLER BİRBİRLERİYLE NE KADAR DOST OLURLARSA ÜLKELERİNİN GELECEĞİ DE O KADAR PARLAK OLACAK"

Bakan Avcı, "Türkiye'nin turizm hedeflerini çeşitlendirme stratejisi doğrultusunda özellikle Arap ülkelerine yönelik tanıtım projelerini ve müşterek proje geliştirme faaliyetlerini son dönemde yoğunlaştırdık. Son altı ay içerisinde Arap turizmi örgütü ile muhtelif vesilelerle biraraya geldik. Afyon, Eskişehir ve Kütahya'nın özellikle termal turizm potansiyeli konusunda kendilerini bilgilendirdik. Geçen hafta Rize'de Arap yatırımcılarla biraraya geldik. Bugün de hem bundan önce yaptığımız görüşmeleri değerlendirdik hem de bundan sonra yapılması gerekenler konusundaki takvimimizi senkronize etmeye çalıştık. Önümüzdeki dönemde özellikle Arap gençlerinin Türkiye'ye olan ilgisini artıracak projeler üzerinde çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki gençler birbirleriyle ne kadar dost olurlarsa ülkelerinin geleceği de o kadar parlak olacak demektir. O bakımdan biz Türk ve Arap gençlerini buluşturacak çeşitli organizasyonlar için birlikte çalışıyoruz" dedi.

FUHAİD: 2017 SENESİNDE TÜRK ARAP İŞBİRLİĞİNİ DAHA İYİ GÖRECEĞİZ

Arap Turizm Örgüt Başkanı Bandar Bin Fahd Al Fuhaid de, verimli bir toplantı geçirdiklerini belirterek, "Her iki tarafın yatırımları ne şekilde yapacağı konusunu ele aldık. Ayrıca her iki taraf için turist sayısını daha artırılması için yapılabilecek faaliyetleri gündemimize aldık. Öyle sanıyorum ki 2017 senesinde Arap Türk işbirliğini daha iyi bir şekilde göreceğiz. Tabi tüm bunlar Nabi Avcı beyin destekeriyle oldu. Bu ilişkiyi desteklediği için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.



ARAP TURİZ ÖRGÜTÜ İSTANBUL'DA OFİS AÇACAK



Fuhaid, yakın zamanda Turizm Bakanı Nabi Avcı ile birlikte, Arap Turizm Örgütü'nün İstanbul Ofisi'ni açacaklarını, açılacak bu ofisin Türk- Arap ilişkisinin en önemli halkalarından biri olacağını belirtti.

"BU YIL ARAP ÜLKELERİNDEN TÜRKİYE'YE DÜŞÜNÜLENİN ÜZERİNDE TURİST BEKLENİYOR"

Bu yıl Arap ülkelerinden Türkiye'ye düşünülenin çok üzerinde turist gelmesini beklediklerini belirten Fuhaid, "Türk turistlerin de Arap ülkelerine gideceklerini sanıyoruz" şeklinde konuştu. Fuhaid, "Hem yatırımcıya hem turiste gösterilecek olan kolaylıklar ve yapılacak olan çalışmalar konusunda sayın bakana teşekkür ediyorum" dedi.