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(Görüntülü Haber) Bakan Aşkın Bak: Bölgede terörün ilacı spordur (Yeniden)

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde gençlerin spora yönlendirilmeleriyle terörün önüne geçilebileceğini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK...

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde gençlerin spora yönlendirilmeleriyle terörün önüne geçilebileceğini söyledi.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları 5'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Bakan Aşkın, kongre öncesi AK Parti Mardin İl Başkanlığı, Mardin Valiliği ve tarihi mekanları ziyaret ederek, Gençlik Merkezi'nde gençlerle basketbol oynadı. Daha sonra kongrenin yapıldığı salona geçen Bakan Aşkın Bak, burada gençlere hitaben bir konuşma yaptı. Bakanlık olarak uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyen ve uyuşturucunun terör örgütlerinin kullandığı bir silah olduğunu belirten Bak, "Sokakları terörize etmek isteyenlerin, toplum değerlerini yok etmek isteyenlerin kullandığı bir silah. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak uyuşturucu ile mücadelede önleyici bir taraftayız. Sokakları bu uyuşturucu çetelerine bırakmayacağız. Terör örgütlerinin gençleri uyuşturucuya alıştırmalarına ve kullanmalarına İzin vermeyeceğiz. Bölgede terörün ilacı spordur, spordur, spordur. Gençliğe dokunmaktır, gençlerle beraber olmaktır. Gençlerle beraber terörü yok edeceğiz." dedi.



'5000 TIR DOLUSU SİLAH GÖNDERDİLER. BARIŞ İÇİN Mİ YOLLADILAR ?'



Afrin'in terörist gruplardan temizlenmesi amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harikatı'nın başarılı bir şekilde devam ettiğini ve Türk Ordusu gibi bir ordunun dünyanın hiç bir yerinde olmadığını söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak, "Orada terör örgütlerini terör yuvalarını dağıtmak için gidiyoruz. Sınırımızın ötesindeki bu terör yuvalarını temizledikten sonra ülkemize döneceğiz. Orayı, sahipleri kimlerse onlara bırakacağız. Bu terör örgütleri kimler tarafından beslendi? İşbirlikçileri dışarıda 50 tane numara söylüyorlar. Oraya 5 bin TIR dolusu silah gönderdiler. Niçin yolladılar? Barış için mi yolladılar? Niçin yolladınız oraya? Ne istiyorsunuz? Bu coğrafyadan elinizi çekin. Afrin operasyonunda bizim hedefimiz, sınırlarımızdaki yuvalanmış terör örgütlerini yok etmek. Birleşmiş Milletler'in 51'inci maddesine göre ülkemizin bu sınırı koruma hakkı var. Bu operasyon adım adım ilerliyor. Birileri bağırıyor, rahatsız oluyor. Niye rahatsız oluyorsunuz? Dostlarımız, müttefiklerimiz bize destek olmuyor. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Orada o teröristleri ortadan kaldırmak için operasyon devam ediyor. Şahit oldunuz, Cumhurbaşkanımız da söyledi. Ordumuz Cuma namazı kılıyor Afrin’e yakın bir köyde. Tabura bakın, böyle bir ordu nerede var. İmanlı, vatanını seven böyle bir ordu nerede var? O Mehmetçiklerimizle, aslan parçalarıyla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

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