(Görüntülü Haber) Bakan Arslan: Tıkır tıkır çalışan bir yapı ile çalışmamız lazım ki hedeflerimize ulaşalım

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, çeşitli temaslarda bulunmak ve kentteki yatırımları yerinde incelemek için İzmir'e geldi. Kentteki ilk toplantısında hemşehrileri Karslı dernek temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelen Bakan Arslan, Cumhurbaşkanlığı sisteminin önemini ve cazibe merkezi projesinin ayrıntılarını anlattı. İzmir'deki yatırımları incelemek üzere kente gelen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, parti çalışmaları da yapacağı programına başladı. Bakan Arslan ilk toplantısını, hemşerileri olan İzmir'deki Karslı dernek temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Vali Erol Ayyıldız, İzmir ve Iğdır milletvekillerinin yanı sıra parti yöneticileri de Bakan Arslan'ı yalnız bırakmadı. Partililerin, hemşehrilerinin ilgisiyle karşılanan Bakan Arslan, ilk olarak Kars Ardahan ve Iğdır bölgesine yaptıkları yatırımları anlattı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Kars, Ardahan ve Iğdırlıların İzmir'in değeri, motifi. Bizim önemli cazibe merkezleri niye ortaya çıktı. Niye İzmir'de bu toplantıyı yapıyoruz. İzmir'den, İzmirlilerden, İzmir'de yaşayan Kars Ardahan Iğdırlılardan beklentimiz ne. Bunun sohbetini yapmaya geldik. İşadamlarından yatırımcılardan soru bekliyoruz. Soruların cevap vereceğiz. Kars, Ardahan, Iğdır bu ülkenin doğudaki ucu ama biz bugün batıdaki ucundayız. Kars için Ardahan için Iğdır için ne yapıyoruz, ne durumdayız nasıl bir fotoğraf öngörüyoruz. Serhat illeri olarak bu ülkenin bekası için geçmişte olduğu gibi bugünde dimdik şehit olmaya hazırız. Ancak, bununla yetirmiyoruz. Bölgeyi kalkındırırsak, bölge üzerinden ülkeye katma değere yaparsak o zaman görevimizi yapmış oluruz. Bunun için bölgemizi demiryolu ağlarıyla örüyoruz. Kars projesiyle birlikte Avrupa ile Asya arasındaki demir yolunu kesintisiz hale getiriyoruz. Hızlı tren ağını örüyoruz. Kars'ı demiryolu merkezi haline getiriyoruz. Kars-Erzurum arasını sıcak asfalt haline getiriyoruz. Ardahan arasını sıcak asfalt haline getirdik" dedi. İZMİR'DEKİ YATIRIMLARI ANLATTI İzmir'deki yatırımlar hakkında da bilgi veren Bakan Arslan, "İzmir, ülkemizin batıya açılan yüzü. Onun için İzmir'de de Çandarlı Limanı'ndan Menemen- Aliağa otoyoluna, İzmir - İstanbul otoyoluna, Aydın otoyolunu, Denizli- Antalya otoyolu olarak uzatılmasında, Ankara ile hızlı trenle bağlanmasına, şehir içindeki raylı sistemi uzatmaya kadar ülkemizin batısına da her türlü yatırımı yapıyoruz. Çünkü erişimi ne kadar kolaylaştırırsak ticareti de geliştiririz. İzmir önemli İzmir'in Karslıya Iğdırlıya da fazla yatırım sunması önemli" dedi. CAZİBE MERKEZİ PROJESİNİ ANLATTI Özellikle işadamlarına seslendiğini ve kendisine cazibe merkezi projesiyle ilgili soru sormalarını beklediğini de vurgulayan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yatırmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği başbakan Binali Yıldırım'ın yönlendirmesiyle yaptıklarını, kendisinin hizmetleri takip ettiğini söyledi. Bakan Arslan, "Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde sayın başbakanımızın adeta ameleyim diyen sözünün eserlerinin takibi bu kardeşinize nasip oldu. Başbakanımızın dediği gibi; 'Ülkemizin batısında her ne var ise doğusunda da o olmalı' dediği için cazibe merkezlerini hayata geçirdi. Sonu nereye gittiği belli olmayan teşvikler değil. Üretimi sanayiyi geliştirecek batı illeri ile arasındaki kalkınmışlık farkını kaldıracak projeye hayata geçirdik. Başbakanımıza bu konuda müteşekkiriz. İşadamlarından ricamız. Ülkemizin teşviklere verdiği cazibe merkezi olmasının karşısında Kars, Ardahan'ı Iğdır'ı ihmal etmeyin. Ülkemizin topyekun kaldırmasını sağlayalım. Cazibe merkezi yapmaya çalıştığımız şey şu. Bir yatırımcı gelecek, en az iki milyon liralık. İstediğini ortaya koyacak. Biz kamu olarak iki milyondan 10 milyona kadar yatırım için arsasını vereceğiz. Sonra sıra fabrikayı yapmaya gelecek. Bunun için de yine diyoruz ki, yüzde 30'u öz kaynak olarak yüzde 70'ini bizi karşılayacağız. Bunu da Kalkınma Bankası karşılayacak. Fabrika yapıldıktan sonra içinde alınacak makine için teminat göstermek üzere kredi alabileceğiz. Krediyi alırken de eğer makinayı ülke içinden alıyorsanız, üç yılı ödemesiz geri kalanı 7 yılı faizsiz 10 yıl vadede makine için para verilecek. Yurt dışından alıyorsanız, iki yılı ödemesiz 6 yıllık kredi veriyoruz. Bunun sebebi, yerli üretimi teşvik etmek. 'Burada çalıştıracağım elemanı eğitmem lazım' diyorsanız. Eğitimi de hükümete olarak bedava sağlıyoruz. 'Bana işletme kredisi' lazım dediniz bunun içinde hükümet olarak alacağınız kredinin faizinin yüzde 50'sini biz karşılıyoruz. 'Ürettiğim ürünle ilgili avantaj istiyorum' dediniz. Orada da kamunun herhangi bir ihalesine girdiğinizde o bölgede üretilen ürün için yüzde 15 revize teşvik var. Dolayısıyla bu kadar önemli bir projeyi hayata geçirirken, bölgelerimizin potansiyeli özelikleri dikkate alınacak. Tarım ve hayvancılık kurulması özellikle teşvik edilecek. Sanayi çağrı merkezleri teşvik edilecek. En az 30 kişiyi çalıştırmanız lazım ki. Sanayi gelişsin" dedi. ÇOK BAŞLILIK OLMASIN Yatırımlar için 2023 hedeflerine daha sağlam adımlarla ve daha sağlıklı işleyişle yürümek gerektiğini vurgulayan Bakan Arslan, "Kurumlar arası uyum çok önemli. Siyasi otorite sorumluluk alıp program uyguluyor. Bürokrat 'bu uymaz' derse işte bu kaybettiğimiz gün olur. 2023 hedeflerimiz dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olmak. Bu büyük hedeflere sağlıklı adımlarla yürürseniz erişmek mümkün. Çok başlılığın olmadığı, tek başlılığın olduğu, uyumun olduğu bir sistem olsun. Halk seçtiği hükümeti daha sandıkta bilsin. Hükümet de her şeyin hesabını verebilsin ve bilsin ki 5 yıl hizmet edecek. Çok başlılıktan tek başlılığa gidersek şu an yaptığımızın çok daha fazlasını yapacak haline geleceğiz. Şu anki durumla devam etsek olur mu, elbette olur ama eğer daha büyük sorumluluklar aldıysanız o zaman yerinizde sayma şansınız yok. Çünkü sizin paçanızdan asılanlar, büyümenizden rahatsız olanlar sizi yerinizde durdurmaz" dedi. Türkiye olarak hedeflerinin büyük olduğunu da anlatan Bakan Arslan, "Bu hedeflere erişmek için sağlıklı bir yapı ile adeta makine gibi tıkır tıkır çalışan bir yapı ile çalışmamız lazım ki hedeflerimize ulaşalım. Ben 'İzmir-Ankara Demiryolu' dediğimizde herhangi bir bürokratın keyfine kalmamalıyım. Bürokraside gecesi gündüzüne katan arkadaşımız var ama ne yazık ki engelleyen çürük halkalar da var. Bunları dikkate alın" dedi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, konuşmasından sonra toplantıya katılan işadamlarının cazibe merkezi projesine ilişkin soruları basına kapalı olarak yanıtladı.