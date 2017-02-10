(Görüntülü Haber) Bakan Arslan: Prestij katacak yeni liman çalışmamız var

Gülseli KENARLI - Cemal KÖYÜK/ İSTANBUL, () ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Kruvaziyer gemilerin diğer limanlarımıza uğrak çeşitliliğini teşvik edecek önlemler alıyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Bu kapasiteyi İstanbul'da artıracak ve İstanbul'a prestij katacak yeni liman çalışmamız da var" dedi.

CNR Boat Show-11. Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı VIP açılış töreni Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla gerçekleşti.



Açılış törenine Bakan Arslan'ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, CNR Holding Yönetimi Kurulu Başkanı Ceyda Eren, CNR Holding Pazarlama Grup Başkanı Reha Tartıcı katıldı.



Arslan, “İstanbul limanını kruvaziyer gemilerin ana yolcu değişim limanı haline getirmekle ilgili dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Kruvaziyer gemilerin diğer limanlarımıza uğrak çeşitliliğini teşvik edecek önlemler alıyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Bu kapasiteyi İstanbul'da artıracak ve İstanbul'a prestij katacak yeni liman çalışmamız da var. Bunu da yürütüyoruz. İnşallah yakında açıklar, birlikte bunu da başarırız" dedi.



“BU TEKNELERİN TÜRK BAYRAĞI ÇEKMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN YASAL VE VERGİSEL DÜZENLEMELER YAPTIK"



Bakan Arslan, “Ülkemiz kara sularında veya marinalarında Türk sahipli olup yabancı bayrakla dolaşan binlerce tekne olduğunu biliyoruz. Bu tekneler farklı nedenlerle Türk bayrağı yerine yabancı bayrak çekmekte. Bunun önüne geçmek ve bu teknelerin Türk bayrağı çekmesini sağlamak için yasal ve vergisel düzenlemeler yaptık. Yat, kotra ve teknelerde Bakanlar Kurulu, yetkisini sonuna kadar kullanarak KDV oranını yüzde 1'e indirdi, ÖTV'yi ise sıfırladı. Böylece 6 bine yakın teknenin hepsinin Türk bayrağına geçmesi mümkün. Geçmişte özellikle belirli bir süre için öngörülen geçiş, vergi harçlarla ilgili düzenlemelerin yapılmaması ve sürenin kısa tutulması nedeniyle istenilen sonucu vermedi. Bu düzenlemeyle 6 bine yakın teknenin hepsinin Türk bayrağına geçmesini özellikle bekliyoruz. Şimdi ÖTV'nin kaldırılmasının yanı sıra ilave muafiyetlerin getirilmesiyle bu arkadaşların elindeki mazeretlerini aldık" dedi.



TÜRK BAYRAĞINA GEÇMEYENLERE KISITLAMA



Arslan, “Türk bayrağına hala geçmeyen Türk sahipli tekneler olursa onlar içinde kısıtlayıcı düzenlemeler yapacağız. Belirli bir süre Türkiye'de kalabilmelerinin yanı sıra Türk bayrağına geçen ve Türk kara sularını kullananlarla aralarında fark olacak ki teşvik olsun. Teşvik getirdiğimiz için geçmeyenlere zorluk getireceğiz. Bunun bilinmesinde fayda var. Sektör buna göre hareket etsin. Bu kadar destek alan sektör bizi mahcup etmesin" şeklinde konuştu.