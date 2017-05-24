(Görüntülü Haber) Bakan Arslan: Mobil abone yoğunluğu yüzde 94’ü aştı

ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Congresium Ankara’da Kamu Teknoloji Platformu (KTP) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı ve Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) tarafından organize edilen Karayolları Genel Müdürlüğü’nün teknik desteği ile düzenlenen 2. Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı’na katıldı. Bakan Arslan, akıllı şehirler kavramı kentlerde yaşamını sürdüren insanların ihtiyaçlarının gelişen ve değişen teknolojileri dikkate alınarak yaşam kalitesinin arttırılması ve buna bağlı olarak yaşamın planlanması olarak tanımlana bilineceğini söyledi. Şehirleşmenin getirdiği sorunlara çözüm üretebilmek için şehirlinin yeni teknolojileri kullanarak ve ana hizmet alt yapılarını ve sistemlerini akıllı hale dönüştürerek kısıtlı kaynakların en verimli biçimde kullanılmasını da sağlamış olacağını belirten Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu konuda geniş bant internet erişiminin arttırılmasına yönelik olarak çalışmalar yapmaktayız. Fiber hat uzunluğunu 80 bin kilometreden son 14 yılda 300 bin kilometreye çıkardık. Mobil şebekeyi 2009 tarihinden itibaren 3G hizmeti vererek ve yine Nisan 2016’dan itibaren de 4,5G seviyesinde hizmet vererek hizmet kalitesini arttırdık. 4,5G hizmetlerinden yararlanan abone sayısı 1 yılda 52 milyonu geçti. Bunun 3’de 1’inden fazlasının cihazlarının uygun olması durumunda aktif kullanıcı olduğunu biliyoruz. Mobil abone sayısının da nerdeyse nüfusa denkleşti ve 75 milyonun üzerine çıktığı bir gerçek. Mobil abone yoğunluğu yüzde 94’ü aştı. Makineler arası iletişim abone sayısı da 4 milyona ulaştı. Türkiye Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri konusunda dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri oldu. Ancak geniş bant erişim imkânı sağlayan fiber ve mobil alt yapıları gelecekteki ihtiyaçları da dikkate alarak daha hızla kurmamız gerektiği de hepimizin malumları.” Daha sonra 2. Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı açılışında da konuşan Bakan Arslan, Türkiye’de son 14 yılında 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yolu 25 bin 350 kilometreye çıkardıklarını söyledi. Arslan, şunları söyledi: “Sıcak asfaltı çok önemsediğimizi söyleyeyim. 8 bin kilometrelik sıcak asfaltı da bugün 21 bin 500 kilometrenin üzerine çıkarmış durumdayız. Buda bizim memnuniyetimiz. Ama çok daha önemlisi bu gün ki konsepte uygun olması adına bütün bu projeleri yaparken eğer tünel, viyadük, köprü yapıyorsanız çok daha kestirme, hayatı çok daha kolaylaştıran insanımıza çok daha dokunan projeler yapıyorsunuz demektir. Bu konuda ülke 80 yılda 50 kilometre tünel yapmış ve Bolu Dağı Tünelinden 17 yılda çıkabilmişken biz bugün üzerine 300 kilometre tünel koyduk. Bugün itibariyle ülkemizde 350 kilometre tünel var ve sadece bu sene bitirmeyi hedeflediğimiz 60 kilometrenin üzerinde tünel. Geçmişte yine 3 bin 50 metrelik bir tünelden 17 yılda çıkmışken Ovit Tüneli 14 kilometrenin üzerinde doğrusu sadece Erzurum’u, İspir’i, Rize’yi, Trabzon’u birbirine bağlamıyor. Ülkemizin Güneyini, İç Anadolu’sunu Karadeniz’e bağlayan hayatı kolaylaştıran ticaretin yolun açan bir proje. Gümüşhane’den yine Trabzon’a inen 14 buçuk kilometrelik bir tünelle ve yine Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayacak insanımızın hayatına dokunduğu gibi ticaretimizin büyümesi ülkeye katma değer oluşturma yapması açısından çok önemli.”