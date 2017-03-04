(Görüntülü Haber) Bakan Arslan Kars'ta esnafı gezdi

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars’ta esnaf ziyaretinde bulundu. Kaymakam olmak isteyen kız çocuğunu kutlayan Bakan Arslan, çocuk ve gençlere özel ilgi gösterdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Ahmet Arslan, AK Parti Milletvekili Dr. Yusuf Selahattin Beyribey, Vali Rahmi Doğan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte dün gece Faikbey Caddesi üzerinde esnaf ziyareti yaptı. Manavda ikram edilen muzları gazetecilere dağıtan Bakan Arslan, çıkışta İlköğretim Okulu 4'üncü sınıf öğrencisi Gülçin Gezer ile karşılaştı. Gülçin’i yanağından öpen Bakan Arslar büyüğünce ne olmak istediğini sordu. Gülçin de, "Kaymakam olmak istiyorum" diye karşılık verince Bakan Arslan, onu kutlayarak başarı dileğinde bulundu. Daha sonra bir kuaföre giren Bakan Arslan burada saç tıraşı olan Enver Kabadayı'nın yanına gitti. Bakan Arslan eline makası alarak dikkatlice bir deneme yaptı. Bu sırada yanına yaklaşan bir kadın, şehir içi yollardan yakınınca Bakan Arslan, kentin ana arterlerini karayolları ağına aldıklarını ve bu yolların karayolları tarafından yapılacağını bildirdi. Ardından cadde üzerinde bulunan balıkçı, tuhafiyeci, fotoğrafçıları dolaşan Bakan Arslan, yoldan geçenlerle sohbet edip onların sorunlarını dinledi ve isteyen herkesle selfie çektirdi.