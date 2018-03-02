(Görüntülü Haber) Bakan Arslan, Afrin şehidinin cenazesi için Erciş'te

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'de yürütülen operasyon sırasında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in (26) cenaze törenine katılmak üzere uçakla Van'a geldi. Bakan Arslan, daha sonra helikopterle şehidin Erciş ilçesindeki cenaze törenine katılmak üzere hareket etti.



Tarifeli uçakla Van Ferit Melen Havalimanı'na inen, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcı Fatih Çiftçi'yi, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Ak Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkenoğlu karşıladı. Bakan Arslan, uçaktan indikten sonra, kendisine tahsis edilen helikopterle Erciş ilçesinde düzenlenen şehit Rıdvan Çevik'in cenaze törenine katılmak üzere hareket etti.

