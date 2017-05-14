(Görüntülü Haber) Bakan Akdağ: Hareketsizlikle mücadeleyi kazanamazsak halimiz duman (2)

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ANNELER, BAKAN'I BEKLERKEN YAĞMURA YAKALANDI Sağlık Bakanı Recep Akdağ, üniversiteden sonraki programından sonra Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ve Türk Anneler Derneği tarafından merkez Yakutiye İlçesindeki Olimpiyat...

ANNELER, BAKAN'I BEKLERKEN YAĞMURA YAKALANDI

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, üniversiteden sonraki programından sonra Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ve Türk Anneler Derneği tarafından merkez Yakutiye İlçesindeki Olimpiyat Parkı'nda düzenlenen Anneler Günü programında katıldı.

Bakan Akdağ'ın gelmesini bekleyen kadınlar aniden bastıran yağmurla parktaki kapalı alanlara kaçarak sığındı. Bir süre bekleyen kadınlar, yağmurun durması ve Bakan Akdağı'ın de gelmesi ile birilkte töreni alanınan geçtiler. Kadınlar yakın ilgi gösterdikleri Bakan Akdağ ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Yerel sanatçıların türküleri eşliğinde anneler halaylar çekerek gönüllerince eğlendi. Olimpiyat Park'ta kadınlar için düzenlenen piknikte bir konuşma yapan Bakan Akdağ, "Bizim toplumumuzda, kültürümüzde anne çok kıymetli. İnançlarımızda böyle. Herkesin annesi kıymetlidir. Bütün  kültürlerde anneye kıymet verilir ama bizde başkadır. İslamiyette cennetin annelerin ayağı altında olduğuna inanıyoruz. Bizim için aslında 365 gün anneler günüdür. Ama sonuçta bütün dünyada bir gün de bu hususta vurgulanarak kutlanıyor. Biz de bunu Türkiye'de bu şekilde değerlendiriyoruz. Bütün annelerimize cenab-ı hak sağlık, afiyet ve hayırlı uzun ömürler versin."

Bakan Akdağ, "İbrahim Erkal, Anadolu'nun değerlerini ortaya çıkaran sanatçılarımızdan birisiydi. Özellikle Erzurum,'un ve Palandökenin tanıtılmasında çok büyük katkıları oldu. Allah rahmet eylesin. Genç yaşta takdiri ilahi beyninde meydana gelen bir ani hastalık durumu sebebiyle hastanede uzunca bir müddet yattı ama kurtaılması mümkün olmadı. Bütün ailesine, sevenlerine Erzurumlu hemşerilerimize, sanat camisana bir kere daha ben de taziyelerimi iletiyorum" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ programa katılan annelere eşarp hediye etti.

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