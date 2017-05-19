(Görüntülü Haber) Bakan Akdağ'dan, valinin ayakkabı boyattığı çocuğa 100 lira harçlık

Zafer KUMRU/ KARAYAZI (ERZURUM), () - SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, Erzurum'un Karayazı İlçesi'nde katıldığı temel atma töreni sonrası Vali Seyfettin Azizoğlu'nun ayakkabısını boyatıp 5 lira verdiği ortaokul öğrencisi Azat Gül'e 100 lira harçlık verdi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Karayazı İlçesi'nde Ali Şeker Vakfı tarafından yaptırılacak olan 100 yataklı Kuran kursunun temel atma törenine katıldı. Törende Bakan Akdağ'ın yanı sıra, Vali Seyfettin Azizoğlu, Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Karayazı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, din adamı Veli Velioğlu da hazır bulundu. Törenin ardından Karayazı ilçe merkezinde Vali Seyfettin Azizoğlu, ayakkabı boyayarak ailesinin geçimine yardımcı olan 7'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Azat Gül'e ayakkabılarını boyattı. Bu sırada ikindi namazını kılıp camiden çıkan Bakan Akdağ, Vali Azizoğlu'na uzaktan ne yaptığını sordu. Ayakkabı boyattığını söyleyen Azizoğlu, 1 liraya ayakkabı boyayan Azat'a, 5 lira verdi. Bakan Ağdağ ise Valinin korumasından 100 lira alıp "Al yavrum, al al. Senin hakkın o. Bu da bizim sana verdiğimiz harçlık" dedi. Parayı almak istemeyen küçük Azat'ı alnından öpen Bakan Akdağ, "Sen büyük bir adamsın belli. Cebine koy, gözükmesin para. Evine de selam söyle. Senin adı ne? Sen büyük adamsın. Okulda işler nasıl gidiyor, kaçtasın bu sene" diye sordu. Bakan Akdağ, parayı almaya ikna ettiği Azat Gül'den, 7'nci sınıfa gittiğini ve 5 kardeş olduğunu öğrendi, derslerine çalışması konusunda uyarıda bulundu. Bakan Akdağ, yanındakilere Azat'ın babasıyla görüşmek istediğini belirtip ayrıldı. Basın mensuplarının mikrofon uzattığı Azat Gül ise, "Utandım. Her şey para değil" diye konuştu. AKDAĞ: İFTAR VE SAHUR ARASINDA BOL SU İÇİLMELİ Bakan Akdağ, buradan Karayazı Devlet Hastanesi'ne gidererek denetlemelerde bulundu, hastalarla görüştü. Ardından Kaymakamlığa geçen Bakan Akdağ, kameralar önünde Karayazı ile ilgili bilgiler verirken, "2002'de Karayazı'da kırık dökük bir sağlık ocağı vardı. Şimdi ise her türlü hizmetin verildiği, ameliyatın yapıldığı bir hastane var. Karayazı, özellikle başarılı dereceler alan atletler çıkıyor. Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın önerisi, Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 2026 Kış Olimpiyatlarına aday olacağız" dedi. Bakan Akdağ, yaklaşan Ramazan ayı ile ilgili olarak, yaklaşık 17 saat oruç tutulacağına işaret etti. Şeker, kalp hastalarının oruç konusunda kendi başlarına karar vermemelerini ve doktorla görüşmelerini öneren Bakan Akdağ, iftar ve sahur yemekleriyle ilgili olarak da, "Sahurda yemeği, aceleye ve son dakikaya sığdırmamak gerek. Protein açısından zengin gıdalar alınmalı. Sahur ile iftar arasında bol sıvı, özellikle bol su içilmeli. İftara ise çorba ile başlanmalı. Yavaş yavaş sindirerek yemek yenmeli. Aşırı yemekten kaçınılmalı" diye konuştu