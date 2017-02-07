(Görüntülü Haber) Bakan Akdağ'dan sağlık ekibine teşekkür telefonu

SAĞLIK Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'ne bağlı Kayacık Köyü Guznak Mezrası'nda kanaması olan 4 aylık hamile Fener Aslan'ı helikopter ambulansla ölümü göze alarak kurtaran sağlık ekibini telefonla arayarak teşekkür etti. Pisti olmayan, karla kaplı ve bir tarafı uçurum olan dağlık araziye iniş yapan Pilot Nedim Güngör'ü arayan Bakan Akdağ, "Yaptığınız iş, önemli bir iş. Biz çok önem veriyoruz. Hamile bir kadının kanamadan dolayı hayatını kaybetmesi hiç tahammül edebileceğimiz bir şey değil. Siz de arkadaşlarınızla başarıyla hastayı getirdiniz, ben de size ve arkadaşlarınıza teşekkür etmek için aradım. Siz bizim sağlık ailesinin bir ferdi olarak çalışıyorsunuz. Pilotsunuz, ama yaptığınız iş sağlık hizmeti. Çok teşekkür ediyorum size ve ekibe Allah sağlık, afiyet versin" şeklinde konuştu.