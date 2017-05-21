(Görüntülü Haber) Bahçeşehir Koleji 2. Spor Oyunları coşkuyla sona erdi

Hasan DEMİRBAŞ- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, () BAHÇEŞEHİR Koleji'nin 600 öğrenci ve 100 öğretmeniyle düzenlediği 2'nci Spor Oyunları coşkulu ödül töreniyle sona erdi. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, gelecek yıl 3 bin öğrenciyle Spor Oyunları'nı düzenleyeceklerini söyledi. Bahçeşehir Koleji'nin, Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki Gloria Sports Arena'da bu yıl ikincisini düzenlediği Spor Oyunları'nda başarı elde edenlere ödülleri verildi. 600 öğrenci, 100 öğretmenle birlikte voleybol, basketbol, futbol, masa tenisi, yüzme ve tenis branşlarında mücadele etti. Organizasyonun ödül törenine Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, okulun yöneticileri, öğretmenler ile veliler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere kupaları Bahçeşehir Koleji yöneticileri tarafından verildi. Törende öğrenciler kupalarını tezahürat eşliğinde aldı. EĞİTİM SADECE SINIFLARDAN İBARET DEĞİL Ödül töreninde konuşan Enver Yücel, öğrencileri Türkiye'nin her bölgesinden gelen kır çiçeklerine benzetti. Çiçeklerin bir araya geldiği zaman daha güzel olduğunu belirten Yücel, spor oyunlarında mücadele ederek yarışmalarının yanı sıra öğrencilerin birbiriyle dostluklar kurduğunu söyledi. Bahçeşehir Koleji olarak sporu büyüterek yollarına devam edeceklerini aktaran Yücel, "Eğitim sadece sınıflarda başarıdan ibaret değil. Yıl boyunca yoruldunuz, burada dinlendiniz. Sınavlarda ne kadar başarılı olursanız sporda da o kadar başarılı olursunuz. Eğitim sadece sınıfta ders öğretmekten ibaret değil" dedi. GELECEK YIL 3 BİN ÖĞRENCİ KATILACAK Enver Yücel, sporun sanat ve bilimle bir arada olduğu zaman çok daha güzel olduğunu kaydetti. Yücel, şöyle konuştu: "Önümüzdeki yıl 3 bin kişiyle yine burada olacağız. Derslere iyi çalışacağız ama sporu da hiç bırakmayacağız. Spora ilginiz şimdi başlarsa bu hep böyle devam eder. Bir alanda daha fazla spor yapın ve sporu hiç bırakmayın. Spor kötü alışkanlıklardan da korur. Biz sporu hep önde tutmaya devam edeceğiz. Umarım bünyemizde spor ağırlıklı lise de olur. Dünyaca ünlü sporcuları bu lisemizden çıkaracağımıza inanıyorum." Enver Yücel, kategorilerinde 'en iyi' olan 9 öğrenciye burs verileceği müjdesini verdi.