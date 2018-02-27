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(Görüntülü Haber) Bahçeşehir'de kağıt yüklü TIR devrildi; sürücü yaralandı

Ersan SAN/İSTANBUL,()-BAHÇEŞEHİR TEM Otoyolu yan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kağıt yüklü TIR, virajı alamayarak viyadük ayaklarına çarpıp yan devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat...

Ersan SAN/İSTANBUL,()-BAHÇEŞEHİR TEM Otoyolu yan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kağıt yüklü TIR, virajı alamayarak viyadük ayaklarına çarpıp yan devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bahçeşehir TEM Otoyolu yan yolda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 19 EU 796 plakalı kağıt yüklü TIR, virajı alamayarak viyadük ayaklarına çarpıp yan yattı. Araçlarını durdurarak yardıma koşan sürücüler, sürücüyü TIR'dan çıkardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından   yaranan sürücüyü ambulansla Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine getirilen vinçle TIR'ın kaldırılmasına çalışılıyor.

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