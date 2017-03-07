Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() BAHÇELİEVLER'de park halindeki iki araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İki otomobilde maddi hasar oluştu. Olay, Kocasinan Merkez Mahallesi Çuhadar Sokak'ta saat 01.15 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde bulunan 34 RFZ 25 ve 34 US 7984 plakalı iki otomobil henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar araçlarını yandığını görünce polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçlar kısa sürede söndürüldü. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın sonucu iki otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yanan araçının yanında bulunan kibrit kutusu dikkat çekerken polisin olayının kundaklama olabileceği ihtimali üzerinde de durduğu öğrenildi.
(Görüntülü Haber) Bahçelievler'de park halindeki iki araç yandı
Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() BAHÇELİEVLER'de park halindeki iki araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İki otomobilde maddi hasar oluştu. Olay, Kocasinan Merkez Mahallesi Çuhadar Sokak'ta saat 01.15 sıralarında...
07 Mart 2017 Salı 08:31
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