Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL Bahçelievler'de bulunan bir otelin içindeki kuaför bölümünde yangın çıktı. Bahçelievler Çobançeşme'de bulunan oteldeki kuaförde yangın çıktı. Ufak çapta olduğu belirtilen yangını itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında 2 kişinin dumandan etkilendiği belirtildi. İtfaiyenin yangınla ilgili incelemesi sürülor.
(Görüntülü Haber) Bahçelievler'de otel kuaföründe yangın
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL Bahçelievler'de bulunan bir otelin içindeki kuaför bölümünde yangın çıktı. Bahçelievler Çobançeşme'de bulunan oteldeki kuaförde yangın çıktı. Ufak çapta olduğu belirtilen...
09 Nisan 2018 Pazartesi 13:11
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