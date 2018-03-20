Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-BAHÇELİEVLER'de sahte parfüm imalatı yapılan bir depoya düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan sahte parfüm ele geçirildi. İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir depoya operasyon düzenledi. 17.00 sıralarında depoya giren ekipler, imalathane ile karşılaştı. Polis, depoda bir parfüm dolum makinesi, onlarca bidon sahte parfüm yapımında kullanılan esanslı alkol ile satışa hazır 2 bin şişe sahte parfüm ve doluma hazır 10 binlerce parfüm şişesine el koydu. Operasyonda ayrıca depoyu imalathaneye çeviren ve işleten bir kişi burada yakalanarak, gözaltına alındı. Ele geçirilen sahte parfümlerin imha edilmek üzere emniyete götürüleceği öğrenildi.
(Görüntülü Haber) Bahçelievler'de milyonluk sahte parfüm operasyonu
Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-BAHÇELİEVLER'de sahte parfüm imalatı yapılan bir depoya düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan sahte parfüm ele geçirildi. İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü...
20 Mart 2018 Salı 19:23
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