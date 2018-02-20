(Görüntülü Haber) Bahçelievler'de hareketli dakikalar (2)

Ersan SAN-İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,()-BAHÇELİEVLER'de bir kişi, tartıştığı kişiyi silahla vurarak yaraladı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Saldırganın kaçtığı evinin çevresinde polis, geniş güvenlik önlemi aldı. Polis, saldırganı bir süre sonra ikna ederek gözaltına aldı.