Ersan SAN-İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,()-BAHÇELİEVLER'de bir kişi, tartıştığı kişiyi silahla vurarak yaraladı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Saldırganın kaçtığı evinin çevresinde polis, geniş güvenlik önlemi aldı. Polis, saldırganı bir süre sonra ikna ederek gözaltına aldı.
(Görüntülü Haber) Bahçelievler'de hareketli dakikalar (2)
Ersan SAN-İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,()-BAHÇELİEVLER'de bir kişi, tartıştığı kişiyi silahla vurarak yaraladı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Saldırganın kaçtığı...
20 Şubat 2018 Salı 18:51
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.