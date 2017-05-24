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(Görüntülü Haber) Bahçeli: Turizm, çıtanın gerisinde (2)

BAHÇELİ, ADININ VERİLDİĞİ YAŞAM ALANINI AÇTI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'nın Alanya ilçesinde adının verildiği yaşam alanının açılışını yaptı. Alanya Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma törenine...

BAHÇELİ, ADININ VERİLDİĞİ YAŞAM ALANINI AÇTI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'nın Alanya ilçesinde adının verildiği yaşam alanının açılışını yaptı. Alanya Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma törenine katılan Devlet Bahçeli, ilçede incelemelerde bulundu. Adının verildiği Tavşan Damı mevkiindeki 'Devlet Bahçeli Yaşam Alanı'nı gezen Bahçeli, muz lifinden yapılmış eşyaların bulunduğu serginin açılışını yaptı. Burada bir süre dinlenen Bahçeli, amatör bir müzik grubunun seslendirdiği Ferdi Tayfur şarkılarını dinledi. Adının yazılı olduğu tatlının tadına Bakan Bahçeli, daha sonra Alanya Belediyesi tarafından yaptırılan Alaaddin Keykubat Parkı'nın açılış kurdelesini kesti.

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