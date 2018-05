(Görüntülü Haber) Bahçeli: FETÖ diyecek ki; 'benim en kötü şartlarda dahi 100 bin taraftarım var hala Türkiye'de' der ise ne olur?

Hakime TORUN /ANKARA () - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 100 bin imza ile aday olunmasına ilişkin, "15 Temmuz darbesinin siyasi ayağı hep tartışıldı. Siyasi ayak üzerinde kesin bir sonuçtan bahsedilemez duruma geldi. İleriki günlerde bu nasıl olacak bilemiyorum? Demek ki FETÖ darbe hareketinde bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur. Bu 100 bin kişinin içerisinde 100 bin aday talebinde bulunan 4 kişiden bir tanesi CHP'nin 15 milletvekili kaydırması ile destek oldu. Dolayısıyla 100 bin seçmen şeyine ihtiyaç kaldı mı? Kalmaması gerekirdi. Ama şahsiyet 100 bin aday ile seçmen ile adaylığını kocayacağında ısrar etti. AK Parti'nin, Adalet ve İçişleri Bakanı FETÖ'nun seçmen ayağı üzerindeki etkisini bugüne kadar takip etmiş midir? Etmezse 100 bin kişinin içerisinde bu hangi aday etrafında toplanabilir? Burası benim kafamı biraz meşgul ediyor. Onun için zannediyorum bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteği ile veya buna benzer imkânlar ile bir aday taraması yapılacaksa o zaman FETÖ'nun seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir. Ne kadar ByLock'cu, ne kadar görevden alınmış, uzaklaştırılmış olan var? Bunların hepsi hangi aday etrafında düğümlenip 100 bini tamamlayacaksa o zaman önemli bir sonuç Türkiye açısından elde edilmiş olabilir. Acaba Pensilvanya'dan bir talimat gelip '100 bin kişiyi filan aday etrafında toparlayınız' derler ise, FETÖ diyecek ki; 'benim en kötü şartlarda dahi 100 bin taraftarım var hala Türkiye'de' der ise ne olur?" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimine ilişkin soruları yanıtladı. "BİN 350'YE YAKIN ARKADAŞIMIZ MİLLETVEKİLLİĞİ ADAY ADAYLIĞI İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU" Bahçeli, "Dün akşama kadar bana verilen bilgi çerçevesinde bin 350'ye yakın arkadaşımız milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundular. Bugün akşama kadar zannediyorum tamamlanmış olacak. 17:00'dan sonra hiç bir başvuru kabul edilmeyecek. Başvurusu yarıda kalanlar belki tamamlanabilir" dedi. "CUMA GÜNÜ SAAT:11:00'DE SAYIN BAŞBAKAN İLE BİRLİKTE BAŞVURUDA BULUNACAĞIZ" Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte YSK'ya başvuru yapacak olmalarına ilişkin bir soru üzerine Bahçeli, "Cumhur ittifakını oluşturan partiler olarak YSK'ya Cuma günü saat:11:00'de sayın Başbakan ile birlikte başvuruda bulunacağız" dedi. "FAALİYETLERİMİZ HEDEF BİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE DEĞİŞİK OLABİLİR" Ortak seçim kampanyası yürüyebilir mi? sorusuna Bahçeli, "Bu bir başlangıçtır. He parti cumhur ittifakında kendi tüzel kişiliğini koruyarak meşru bir zeminde bir ittifak oluşturdu. Faaliyetlerimiz hedef birliği çerçevesinde değişik olabilir. Onu zaman gösterecektir" dedi. İTTİFAK PROTOKOLÜNÜN SON DURUMU İttifak protokolünün son durumuna ilişkin bir soru üzerine, "İttifak protokolü ile ilgili çalışmalar bugün tamamlanır zannediyorum. Uygun hale gelirse yarın beraber verilebilir. Ama onun süresi ayrı" dedi. "DEMEK Kİ FETÖ DARBE HAREKETİNDE BİR SİYASİ AYAK VAR. SİYASİ AYAĞIN OLDUĞU YERDE SİYASİ SEÇMEN OLUR" 100 bin imza ile aday olunmasına ilişkin Bahçeli şu ifadeleri kullandı: "Dün akşamdan bu yana kafamı meşgul eden bir konu var. Bunu sizinle paylaşabilir miyim diye düşündüm. Şimdi uygun olur mu bilemiyorum; sizler nasıl yorumlarsınız bilemiyorum. O da şudur; 15 Temmuz darbesinin siyasi ayağı hep tartışıldı. Siyasi ayak üzerinde kesin bir sonuçtan bahsedilemez duruma geldi. İleriki günlerde bu nasıl olacak bilemiyorum? Demek ki FETÖ darbe hareketinde bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur. Dikkatinizi çekmek istediğim konu şudur; 4 cumhurbaşkanı adayı 100 bin ile müracaatı öngördü. Bu 100 bin kişinin içerisinde 100 bin aday talebinde bulunan 4 kişiden bir tanesi CHP'nin 15 milletvekili kaydırması ile destek oldu. Dolayısıyla 100 bin seçmen şeyine ihtiyaç kaldı mı? Kalmaması gerekirdi. Ama şahsiyet 100 bin aday ile seçmen ile adaylığını kocayacağında ısrar etti. O zaman akla gelen soru şudur; bu her aday için geçerlidir. ADALET VE İÇİŞLERİ BAKANI FETÖ'NUN SEÇMEN AYAĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BUGÜNE KADAR TAKİP ETMİŞ MİDİR? FETÖ darbe hareketinden 15 gün sonra OHAL kabul edildi ve uygulanmaya konuldu. Çok sayıda silahlı kuvvet mensubu, emniyet mensubu, öğretim kadroları önemli bir oranda görevden uzaklaştırma, görevden alma oldu. Bunların bir de yönü vardır aileleri, çevreleri vardır. Merak ettiğim konu şudur; AK Parti'nin, Adalet ve İçişleri Bakanı FETÖ'nun seçmen ayağı üzerindeki etkisini bugüne kadar takip etmiş midir? Etmezse 100 bin kişinin içerisinde bu hangi aday etrafında toplanabilir? Burası benim kafamı biraz meşgul ediyor. FETÖ'NUN SEÇMENDEKİ SİYASİ AYAĞININ HANGİ ADAY ETRAFINDA TOPLANDIĞI HAKKINDA BİR KANAAT OLUŞABİLİR Onun için zannediyorum bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteği ile veya buna benzer imkânlar ile bir aday taraması yapılacaksa o zaman FETÖ'nun seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir. Burası önemlidir. Ne kadar ByLock'cu, ne kadar görevden alınmış, uzaklaştırılmış olan var? Bunların hepsi hangi aday etrafında düğümlenip 100 bini tamamlayacaksa o zaman önemli bir sonuç Türkiye açısından elde edilmiş olabilir. Bu önemli bir düşüncedir. FETÖ DİYECEK Kİ; 'BENİM EN KÖTÜ ŞARTLARDA DAHİ 100 BİN TARAFTARIM VAR HALA TÜRKİYE'DE' Eğer FETÖ ile mücadele ediliyorsa, FETÖ da bu mücadelesini yaparken hala kendi ısrarını devam ettiriyorsa, her konuyu değerlendirmek durumunda olacak. Acaba Pensilvanya'dan bir talimat gelip '100 bin kişiyi filan aday etrafında toparlayınız' derler ise, FETÖ diyecek ki; 'benim en kötü şartlarda dahi 100 bin taraftarım var hala Türkiye'de' der ise ne olur? 'BAHÇELİ BU BİLGİLERİ NEREDEN ALIYOR?' DENİLİYOR. BU BİLGİLERİ AKLIMDAN ALIYORUM Bunları çok yönlü düşünmek lazım. Bunu da tartışılsın diye ortaya koyuyorum. Benim ki düşüncedir. 'Bahçeli bu bilgileri nereden alıyor?' deniliyor. Bu bilgileri aklımdan alıyorum."