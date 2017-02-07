Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PKK ile TİKKO'ya büyük operasyon
MİT, emniyet ve Jandarma’dan teröre...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı günü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...
Eski milletvekili kazada hayatını kaybetti
Eski milletvekili kazada hayatını kaybetti
Yüksekova'da PKK'nın üst düzey yöneticisi yakalandı
PKK'nın üst düzey yöneticisi yakalandı

(Görüntülü Haber) Bahçe duvarının altında kalan çocuk öldü, arkadaşı yaralandı

Haber-Kamera: Haci BOZKURT/ADIYAMAN,()ADIYAMAN?ın Kahta İlçesi?nde, yıkılan bahçe duvarının altında kalan 8 yaşındaki Birdal Yıldırım hayatını kaybetti, akrabası 10 yaşındaki Yusuf Hamza Yıldırım ise yaralandı. Olay, gece geç saatlerde...

Haber-Kamera: Haci BOZKURT/ADIYAMAN,()ADIYAMAN?ın Kahta İlçesi?nde, yıkılan bahçe duvarının altında kalan 8 yaşındaki Birdal Yıldırım hayatını kaybetti, akrabası 10 yaşındaki Yusuf Hamza Yıldırım ise yaralandı. Olay, gece geç saatlerde ilçeye bağlı Gülahmet Köyü'nde meydana geldi. Aileleri ile birlikte yakınlarının cenazesine giden Birdal Yıldırım ve Yusuf Hamza Yıldırım, bahçede oynadıkları sırada bahçe duvarı üzerlerine yıkıldı. Briket molozları altında kalan çocuklar yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından yaralanan Birdal Yıldırım ve Yusuf Hamza Yıldırım, Göçeri Devlet Hastanesi?ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çocuklardan Bilal Yıldırım doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük Birdalıin cesedi otopsi için morga konulurken, ölüm haberiyle hastaneye akın eden yakınları sinir krizi geçirdi. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Yusuf Hamza Yıldırım ise Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.