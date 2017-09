(Görüntülü Haber) Bağlama ustasının 'Ozanlar Müzesi' ziyarete açıldı

SİVAS'ta kendi atölyesinde bağlama imalatı yapan Şentürk İyidoğan, yıllardan bu yana hayalini kurduğu Ozanlar Müzesi'ni ziyarete açtı. Sivas'ın Zara ilçesinde doğan ve ilkokul yıllarından itibaren saz imalatı yapan 48 yaşındaki Şentürk İyidoğan, uzun yıllardır hayalini kurduğu 'Ozanlar Müzesi'ni 4 Eylül Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinin önünde bulunduğu alanda tamamlayarak ziyarete açtı. Kendisi de halk ozanı olan İyidoğan'ın ziyarete açtığı müzede Pir Sultan Abdal'dan, Aşık Veysel'e, Neşet Ertaş'tan, Muzaffer Sarısözen'e kadar bir çok ünlü ozanın mini heykeli ve kendi kullandığı sazı bulunuyor. Ziyarete gelenler aynı zamanda ozanların kendi seslerinden türküleri de dinleme fırsatı bulabilecek. Müzenin yapımına dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Arif - Tolga Sağ, Cengiz Özkan, Erdal Erzincan gibi birçok isim katkı sağladı. Ozanlar ve aşıklar diyarı Sivas'ta böyle bir müzenin olması gerektiğini ifade eden İyidoğan, "Sivas'ta bunun olması gerekiyordu. Sivas aşıklar ve ozanlarıyla meşhur bir yer. Pir Sultan Abdal'dan tutun, Aşık Veysel'e, Sefil Selimi'ye kadar ozanlar diyarı olduğunu herkes biliyor. Ben de Sivas'ta ozanların olması gerektiğini düşündüm. Burası da Sivas kültürünü yaşatmak için biz hizmetimin olması gerektiğini düşündüm. Onu da sağ olsun kimi aradıysam herkesin katkıları ile böyle bir yer oluştu" dedi. BİRÇOK İSİM DESTEK VERDİ Müzenin açılmasında bir çok ismin destek verdiğini belirten İyidoğan "Burada tabi bir çok heykel var. Pir Sultan Abdal'ı Arif Sağ ile Tolga Sağ yaptırdı. Fazıl Say Aşık Veysel'i yaptırdı, Cengiz Özkan Neşet Ertaş'ı yaptırdı, Ender Baltacı Zaralı Halil'i yaptırdı, Ezgi Serter Murat Çobanoğlu'nu yaptırdı, Erdal Erzincan Feyzullah Çınar'ı, Muharrem Temiz Seyit Meftuni'yi, Harabi'yi Erkan Uğur yaptırdı. Biz mümkün olduğu kadar kim kimin eserlerini okuyorsa heykel maliyetini ona karşılattırdım. Binanın yapılmasına da Hakan Şahin katkı sağladı. Sadece Muzaffer Sarısözen'in tabelasını yaptırmadım bunun sebebi ise Muzaffer Sarısözen Türkiye'nin birçok yerini gezip derleme yaptığı için bende ona uygun bir hizmetimin olması için her ilden birer kişinin Muzaffer Sarısözen'e hizmet edebilmesi için onun tabelasını daha sonra yaptıracağım. Eksik olan heykellerimiz de şu anda yapım aşamasında bittiğinde onlar da gelecek. Ben buraya emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Kimi aradıysam katkı sağladı" ifadelerini kullandı. OZANLARI KENDİ SESLERİNDEN DİNLEME FIRSATI Ziyaretçilerin müzede bulunan heykellerin yanına yerleştirdiği müzik çalarlardan ozanı kendi sesini dinleme fırsatlarını da bulabileceklerini söyleyen Şentürk İyidoğan, "Ziyarete gelenler geçmişten bu zamana sesleri olan bütün ozanlarımızı kendi seslerinden dinleyecekler. Kimin heykeli varsa onların yanına kendi sazlarını koymaya da çalıştık ama olmayanlar da var. Olmayanlar da şöyle yapmış mesela Müslüm Ağbaba'nın sazını Ali Ekber Çiçek birçok zaman kullanınca Müslüm Ağbaba'nın sazını aldık, Ali Ekber Çiçeğin de yanına koyduk. Eskiden tabi çok yoğun saz olmadığı için ozanlarımız gezerek birçok saz kullanmışlar. Buraya gelenlerin saz çalıp türkü söylemelerinden öte burası aslında bir edep erkan odasıdır. Ben birçok öğretmenimizle konuştum ve öğrencileri buraya getirmelerini istedim. Biz buradaki edep erkan odasının gelecek kuşaklarımıza aktarılmasını istiyoruz. Çocuklarımız da bundan sonra bir cemaatten, bir meclisten içeri girdikleri zaman nereye oturmaları gerektiğini bilecekler, buranın asıl özelliği o olacak. İşte anlatılacak Zaralı Halil niye buradadır, Seyit Meftuni neden buradadır, Harabi neden buradadır. Bunları biz özellikle bizden sonra gelecek çocuklarımıza aktarmak istiyoruz. Çocuklarımızın bu kültürü kaybetmemeleri için, ozanlarımızı bilmeleri, tanımaları için buranın bir yol olmasını diliyoruz. Bir de Yunus'un bir sözü var 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım' diyor mutlaka toplumun gelip burayı tanıması, ozanların toplumla ne kadar barışık olduğu, toplum için nasıl bir mücadele verdiklerini, 72 milleti hiç ayırmadan nasıl söylediklerini, anlattıklarını burada öğrenmelerini istiyorum" dedi.