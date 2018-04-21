(Görüntülü Haber) Bağlama aşığı Rus

Ayhan ACAR BARTIN,() Moskova Devlet ve Kültür ve Sanat Üniversitesi'nden mezun olan 33 yaşındaki Daria Teplova, ailesiyle küçük yaşlarda geldiği Türkiye'ye hayran kaldı. 2010 yılında Fatih Kısaparmak'ın konserinde ilk kez dinleyerek, bağlamayı öğrenmeye karar veren Daria Teplova, 4 yıl önce sosyal medyadan tesadüfen tanıştığı Bartınlı müzisyen İlhan Ergül'den internet üzerinden 21 gün boyunca bağlama kursu aldı. Ülkesinde konserlerde bağlama çalıp, türküler söyleyen Teplova, Ben Türkiye ve bağlama aşığıyım dedi. Daria Teplova, küçük yaşlarda ailesi ile birlikte Antalya'ya geldi. Sonraki yıllarda da Türkiye'ye gelen Daria Teplova, 2010 yılında Fatih Kısaparmak konserinde ilk kez dinlediği bağlamayı öğrenmeye karar verdi. Moskova Devlet ve Kültür ve Sanat Üniversitesi'nden mezun olan Daria Teplova, 2014 yılında sosyal medyadan tesadüfen Bartınlı müzisyen İlhan Ergün ile tanıştı. Daria Teplova, İlhan Ergül'den internet üzerinden 21 gün boyunca günde 3-4 saatlik derslerle bağlama çalmayı öğrendi. Teplova daha sonra Türkçe'yi de öğrendi. Teplova ülkesinde çeşitli konserlerde bağlama çalarak, Türk kültürünü tanıttı. Teplova, Kızılordu korosunda da türkü söyledi. Daria Teplova, tatilini geçirmek için Bartın'a geldi. Kendisine bağlama çalmayı öğreten Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çalgı Yapım ve İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümü mezunu İlhan Ergül'ün evine misafir olan Teplova boş zamanlarında bağlama çalarak, kendini geliştirmeyi sürdürüyor. Repertuarında 'Sarı Gelin', 'Sevdan Olmasa', 'Yaylalar' gibi eserler olan Teplova, Türk yöresel kıyafetiyle Kızılordu Korosu'nda 'Çanakkale Türküsü' nü çalarak, koro da çok sesli eşlik etti. Aynı zamanda Moskova Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Dili Bölümü Konferans Salonu'nda da konser verdi. 'BAĞLAMA AŞIĞIYIM' Bağlamayı çok sevdiğini belirten Daria Teplova, Çocukluk zamanımda ailem ile birlikte Antalya'ya tatile gelmiştim. O zamanlarda Türkiye'ye hayran kalmıştım. Müzikle hep iç içe oldum. Ve sürekli dünyada çalınan enstrümanlarla ilgili merakım vardı. 2010 yılında Fatih Kısaparmak'ın konserinde bağlamayı dinledim. Ve bunu öğrenmeyelim dedim. Bundan 4 yıl sonra sosyal medya üzerinden İlhan Ergül hocamla tanıştım. Ve kendisine bağlamayı öğrenmek istediğimi belirttim. Yine sosyal medya üzerinde bağlamayı öğrendim. Ve şimdi Rusya'da çeşitli konserlerde bağlama çalıp, türküler söylüyorum. Ben Türkiye ve bağlama aşığıyım dedi. 'ELÇİMİZ OLDU' İlhan Ergül, Teplova ile sosyal medya üzerinden tesadüfen tanıştıklarını belirterek, Kendisine bağlama kursu verdim. Çok kısa zamanda bağlama çalmayı öğrendi. Zaten müzik altyapısı olan Teplova kısa sürede bağlamaya adapte oldu. Ve ülkemizi Rusya'da temsil ederek çeşitli konserlerde bizim elçimiz oldu. Bu noktadan hareketle iki ülke arasındaki sıcak ilişkinin de kuvvetlenmesine katkı sağlıyor diye konuştu.