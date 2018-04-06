(Görüntülü Haber) Bağışlanan gencin organları 5 kişiye umut oldu

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki gencin bağışlanan organları, organ nakli bekleyen 4 hastaya umut, bir hastaya da ışık olacak. Bolvadin ilçesinde 23 Mart’ta seyir halindeki traktörden düşerek ağır yaralanan genç, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda kalan yaralının dün saat 16.00’da beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların bilgi verdiği ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen aile, oğullarının organlarını bağışladı. Bunun üzerine gencin organlarını almak için Ankara, Antalya ve Isparta'dan 12 kişilik sağlık ekibi, Afyonkarahisar'a geldi. Yaklaşık 4 saat süren operasyonla alınan gencin kalbi Ankara'ya, bir böbrek ve korneaları Antalya'ya, karaciğeri Isparta'ya diğer böbreği ise Konya'ya gönderildi. ‘AİLEMİZ ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLEDİ’ Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran yaptığı açıklama, yaralının yaklaşık 15 gün önce traktörden düştüğünü, acil servise getirilerek beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesine alındığını ifade etti. Gencin beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Organ Nakli ve Doku Nakli Koordinatörlüğü uzmanlarının aileyle görüştüğünü anlatan Duran, şöyle konuştu: "23 Martta hastanemize gelen gencin dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailemiz örnek bir davranış göstererek oğullarının organlarını bağışladı. Gencin kalp, karaciğer, kornea ve böbrekleri uygun hastalara nakledilecek. Organlar, üç ilden gelen ekip tarafından götürüldü.” 60 BİN KİŞİ SIRADA BEKLİYOR Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatör Yardımcısı Battal Mertgenç ise organ bağışının önemine değinerek şunları kaydetti: "Ülkemizde son zamanlarda organ ve doku nakli hastası arttı. Bu artışa rağmen organ nakli yapılmadığından dolayı da 60 bin kişi sırada bekliyor. Biz de organ nakli bekleyen hastalarımıza bir nebze de olsa umut olmak adına bu çalışmaları yapıyoruz. Ben buradan bütün toplumu organ bağışına davet ediyorum, organ bağışından korkmasınlar, bağışlasınlar.“ KALBİN GÖTÜRÜLMESİ İÇİN ÖZEL UÇAK GELDİ Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Uzman Dr. Yücel Erdoğan ise 12 kişilik bir ekibin Afyonkarahisar'a geldiğini ifade etti. Erdoğan, "Ankara'dan 4, Isparta'dan 6 ve Antalya'dan 2 kişilik 3 ekip geldi. Isparta'dan gelen ekip, karaciğeri alacak. Böbreklerden biri ve kornealar Antalya'ya gönderilecek. Kalp ise Ankara'dan gelen ekip tarafından alınarak götürülecek. Kalbin hızlı götürülmesi için özel uçak kullanılacak. Diğer böbrek Konya'ya, karaciğer ise Isparta’ya götürülecek. Gencimizin organlarının 5 hastaya hayat vermesini umuyoruz" dedi.